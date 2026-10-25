Mc Volley, bastano tre set per espugnare il palazzetto di Prato

Kabel Volley Prato – Mc Volley 0-3

KABEL VOLLEY PRATO: Lorenzo Alpini 20 punti, Alessio Nuti 8 punti, Tommaso Conti 7 punti, Marco Bandinelli 6 punti, Filippo Menchetti 6 punti, Alessio Pontillo 5 punti, Adelaido Nipolli 3 punti, Mattia Civinini, Jordan Civinini (L), Leonardo Cecchi, Saverio Romei, Mirko Alfaioli (L), Matteo Trotti n.e., Francesco Lascialfari n.e. All. Mirko Novelli, vice Alessandro Vannini.

MC VOLLEY: Cristian Iovieno 19 punti, Lorenzo Caproni: 12 punti, Jacopo Botto: 10 punti, Ian Poli: 7 punti, Paolo Salvadori: 6 punti, Giacomo Leoni: 3 punti, Giacomo Pardi n.e, Niccolò Baldaccini (L), Alessandro Mosca n.e., Federico Tosi, Ascanio Caruso n.e., Giovanni Farfai (L). Filippo Dal Pino, Edoardo Maccheroni n.e. All. Dario Sansonetti, vice Fabio Mei.

ARBITRI: Panaiia Federico, Armellini Yuri

Bastano tre set alla Mc volley per espugnare Prato, in un match tutt’altro che facile. Sorretti dalla propria tifoseria, i pratesi neo promossi hanno provato a frenare Leoni e compagni, reagendo in maniera incisiva soprattutto nel secondo set dove annullano il vantaggio conquistato dai nostri ragazzi, poi sprecano una palla set. Iovenio e compagni sono stati bravi a rimanere concentrati, a pensare ad un punto alla volta e annullato il set ball a Prato, siglano ai vantaggi sul 33-31. Parziale ‘tornasole’ ha visto rientrare nel terzo gli apuoversiliesi di Sansonetti con il piglio di chi vuole chiudere il match ed il set è stato vinto in scioltezza. (I parziali 3-0: 25-21, 33-31, 25-17).

“È stata una partita estremamente difficile – ha sottolineato il dirigente Emanuele Baldaccini – contro un avversario che veramente ha giocato di grandissimo cuore, come testimonia il secondo set che si è chiuso 33-31. È stata una prestazione di squadra notevole anche in questo caso, un gran lavoro da parte di tutti i ragazzi. Adesso è importante rimanere concentrati. Domenica abbiamo un’altra partita in casa contro Sesto (1 novembre alle 18 al Pala Camaiore, ndr). Sono tutte partite estremamente difficili e che richiedono grande attenzione e grande concentrazione. Veniamo da due risultati estremamente positivi, bisogna continuare su questa strada”.