Nasce il premio Panathlon Garfagnana per valorizzare le eccellenze dello sport femminile in Valle
Candidature da presentare entro il 15 novembre. Le vincitrici saranno premiate nella conviviale in programma domenica 13 dicembre
Nasce la prima edizione del Premio Panathlon Garfagnana Le eccellenze dello sport femminile in Garfagnana e Media Valle 2026, un importante riconoscimento ideato dal Panathlon Club Garfagnana con il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Garfagnana e della Commissione pari opportunità del Comune di Castelnuovo di Garfagnana.
L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare e rendere omaggio al talento, al lavoro e ai risultati raggiunti dalle atlete e dalle compagini sportive femminili del territorio (o tesserate presso associazioni di Garfagnana e Media Valle) che si sono distinte nei rispettivi ambiti agonistici nel corso del 2026 o nelle stagioni precedenti.
L’individuazione delle atlete e/o squadre femminili da premiare avverrà secondo due modalità: scelta diretta da parte del Consiglio del Panathlon Club Garfagnana, segnalazione esterna da parte delle singole associazioni sportive, enti o associazioni di categoria del territorio.
Le realtà del territorio potranno inviare le proprie candidature compilando l’apposito modulo online all’indirizzo dedicato . Il termine ultimo per la trasmissione delle segnalazioni è fissato per domenica 15 novembre.
Al termine delle verifiche e della selezione a cura del Consiglio del Panathlon, le vincitrici saranno premiate nel corso della tradizionale conviviale, in programma domenica 13 dicembre.