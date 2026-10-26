Nasce il premio Panathlon Garfagnana per valorizzare le eccellenze dello sport femminile in Valle

Nasce la prima edizione del Premio Panathlon Garfagnana Le eccellenze dello sport femminile in Garfagnana e Media Valle 2026 , un importante riconoscimento ideato dal Panathlon Club Garfagnana con il patrocinio dell’ Unione dei Comuni della Garfagnana e della Commissione pari opportunità del Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare e rendere omaggio al talento, al lavoro e ai risultati raggiunti dalle atlete e dalle compagini sportive femminili del territorio (o tesserate presso associazioni di Garfagnana e Media Valle) che si sono distinte nei rispettivi ambiti agonistici nel corso del 2026 o nelle stagioni precedenti.