Stefano Ticci racconta la sua avventura olimpica al Panathlon Club Lucca

Dalla velocità dell’atletica al bronzo nel bob a Lillehammer nel 1994: l’ex azzurro è stato protagonista della conviviale dedicata alla sua carriera. Durante la serata è entrato nel club anche Piero Andrea Piancastelli

Una serata all’insegna dei valori autentici dello sport e della grande emozione quella che si è svolta lunedì (26 ottobre) al Ristorante Stefani a San Lorenzo a Vaccoli. Il Panathlon Club Lucca, guidato dal presidente Lucio Nobile, si è riunito per una conviviale di grande rilievo dal titolo Dalla Versilia alle Olimpiadi: Stefano Ticci e la straordinaria avventura olimpica nel bob.

Protagonista assoluto della serata è stato Stefano Ticci, atleta nato e residente a Forte dei Marmi, che ha ripercorso di fronte ai soci la sua grande carriera che l’ha visto rappresentare l’Italia in ben quattro edizioni dei Giochi Olimpici Invernali nella disciplina del bob.





Nato a Forte dei Marmi nel 1962, Ticci ha iniziato la sua vita sportiva nell’atletica leggera, correndo i 100 metri a soli 18 anni in 10″5. Le caratteristiche di forza e velocità lo hanno portato, nel 1983, a essere selezionato dalla Nazionale italiana di bob. In dodici anni di carriera agonistica nel bob a 2 e a 4, Stefano ha preso parte a ben 4 Olimpiadi Invernali, culminate con la medaglia di bronzo a Lillehammer (Norvegia) nel 1994 in coppia con Günther Huber. Nel suo palmarès spiccano inoltre due vittorie consecutive nella classifica generale di Coppa del Mondo (1992 e 1993) e il titolo di Campione Europeo conquistato nel 1994 nel bob a quattro. Attraverso il racconto di aneddoti, sfide e successi, Ticci ha fatto rivivere ai presenti il senso più profondo di un percorso fatto di impegno, sacrificio, determinazione e passione, incarnando appieno lo spirito panathletico.

La conviviale è stata anche l’occasione per un importante momento associativo: l‘ufficializzazione dell’ingresso nel Panathlon Club Lucca del nuovo socio Piero Andrea Piancastelli, che entra nel club per la categoria Pallacanestro, portando con sé un bagaglio di grande valore: cresciuto tra calcio e basket nella storica società Porta Elisa (di cui il padre fu tra i fondatori e da cui nacque la Pallacanestro Lucca), Piancastelli è stato tra i protagonisti del Consiglio direttivo del Basket Le Mura Lucca negli anni d’oro che hanno portato la squadra alla conquista dello storico Scudetto in Serie A1 femminile, portando per la prima volta il tricolore a squadre nella città di Lucca. Hai inoltre contribuito all’organizzazione di grandi eventi sportivi sul territorio, tra cui una Final Four di Coppa Italia, un Opening Day e tre gare di qualificazione ai Campionati Europei della Nazionale Italiana di Basket Femminile.