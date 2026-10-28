Michelini e Angilletta secondi all’International Rally Cup 2026

Rudy Michelini ha concluso l’International Rally Cup 2026 conquistando la seconda posizione nella classifica finale dell’IRC Challenge ed il quarto posto assoluto nella graduatoria generale della serie al Rally delle Colline Metallifere e Pomarance. Affiancato da Nicola Angilletta sulla Skoda Fabia RS schierata dal team P.A. Racing, il portacolori di Movisport ha confermato la propria competitività nel confronto con i principali interpreti del campionato, assicurandosi un risultato che va a premiare la continuità espressa nell’arco dei quattro appuntamenti.

Sulle prove speciali della provincia di Pisa, Michelini ha affrontato l’ultimo impegno stagionale con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nella classifica dell’IRC Challenge, ancora aperta a diversi scenari. Una prestazione concreta, quella espressa dal pilota lucchese, che ha mantenuto un ritmo costante sui chilometri di un percorso inedito, concludendo ai piedi del podio assoluto alle spalle di Boštjan Avbelj, Gianandrea Pisani e Simone Campedelli. Un risultato che lo ha elevato in seconda posizione nel confronto di gara dell’IRC Challenge, alle spalle di Pisani.