Coppa Città di Lucca, ultimi giorni per iscriversi. Sono 8 le prove speciali

Venerdì 6 novembre chiudono le iscrizioni per la 61esima Coppa Città di Lucca, finale nazionale Coppa Italia Rally Aci Sport 2026, organizzata da Automobile Club Lucca in sinergia con New Lucca Corse. La manifestazione, in programma dal 12 al 15 novembre, vedrà confrontarsi sulle strade della provincia gli equipaggi qualificati attraverso le Coppe Rally di Zona, con un limite massimo di 230 ammessi alla competizione. Un appuntamento di particolare prestigio, che nell’anno del centenario della fondazione di Automobile Club Lucca assegnerà uno dei titoli nazionali più ambiti, la Coppa Italia ACI Sport 2026.

Saranno otto le prove speciali in programma, distribuite tra sabato 14 e domenica 15 novembre, per un totale di 85,47 chilometri cronometrati, inseriti in un percorso complessivo di 414,14 chilometri. Un tracciato che proporrà caratteristiche tecniche differenti, alternando tratti veloci ad altri particolarmente guidati, con frequenti variazioni di carreggiata e di aderenza. A descrivere le peculiarità delle prove è Massimiliano Bosi, fiduciario provinciale Aci Lucca.

“La Ps Boveglio è la più veloce, caratterizzata da una prima parte di circa 4,5 chilometri in salita, dove la strada è larga e la traiettoria, così come la pulizia di guida, conteranno più di ogni altra cosa. La restante parte della prova si sviluppa in discesa, la carreggiata si restringe e il ritmo delle curve aumenta. È la prova dove si può fare l’exploit anche con le macchine più piccole, una vera opportunità per mettersi in mostra. Questa prova non presenta molti punti di accesso per il pubblico, nonostante abbia varie sezioni interessanti. L’unica possibilità è rimanere per l’intero passaggio dei concorrenti”.

Poi “In questa edizione, con partenza dall’abitato di Pariana, la Pizzorne assume tutti i connotati della prova più selettiva, una vera e propria università del rally. Un primo tratto nel bosco, su una strada stretta e tortuosa, con circa 4,5 chilometri di salita che proseguono per altri 3,5 in falsopiano, nelle stesse condizioni. I concorrenti affronteranno poi un percorso che si snoda lungo le strade di comunicazione dell’altopiano delle Pizzorne, per poi buttarsi nella discesa finale negli ultimi 4 km di prova speciale. Ci sono continui cambi di ritmo, di carreggiata e di aderenza. Serviranno molta concentrazione e tanta confidenza con la macchina. Per gli appassionati ci sono vari punti interessanti dove ammirare le gesta dei concorrenti, in particolare sull’altopiano, raggiungibile da Villa Basilica”.

La Ps Fiano invece, “che i concorrenti affronteranno solo il primo giorno, si percorre per metà in salita. La velocità è medio-bassa, in un susseguirsi di curve che non permettono alcun respiro; nell’altra metà, in discesa, al contrario, il fondo diventa più scivoloso e la velocità sale. Qualche frenata importante. I concorrenti dovranno prestare molta attenzione alle zone in ombra, particolare che renderà ancor più impegnativa la prova speciale.

La prova speciale Pescaglia è la mia preferita. Famosa per il passaggio al guado di San Rocco, in questa versione propone vari tratti con caratteristiche diverse. Si passa dalla salita veloce e guidata a una discesa con frenate importanti, per proseguire, per l’appunto dopo il guado, su una strada più stretta e guidata, con un cambio di ritmo significativo associato a diverse variazioni di aderenza. Il tratto finale, poi, ricorda prove ben più celebri come quelle offerte del Principato, al Rallye Monte Carlo, attraversando il canyon che porta all’arrivo prima del paese di Vergemoli. Un’altra prova da master universitario, che delinea lo spessore di questa finale.

La Sps è una prova dedicata allo spettacolo. Ci auguriamo possa piacere ai numerosi tifosi che accorreranno in zona. Per gli equipaggi è la prova meno significativa, non ci sono particolari problematiche da segnalare ma sarà l’occasione per avvicinare il grande pubblico alla Coppa Città di Lucca, essendo stata pensata proprio per esaltare la spettacolarità delle vetture in gara. E lo shakedown di Valgiano richiama alla memoria i passaggi dei rally leggendari, di un’epoca nella quale le auto facevano sognare noi bambini. Un percorso adeguato alla prima presa di contatto con la vettura e un’inversione veramente difficile da interpretare poco prima della fine”.