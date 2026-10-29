Melissa nella rappresentativa toscana al Trofeo del Mediterraneo
L’evento è inserito nel progetto Academy nazionale della Fip e vedrà la presenza dei responsabili delle Nazionali giovanili
Melissa Del Guerra è stata convocata per il Trofeo del Mediterraneo. L’atleta classe 2012 del Basket Femminile Porcari è stata convocata per il XVIII Trofeo del Mediterraneo, in programma a Catanzaro dal 31 ottobre al 2 novembre, uno degli appuntamenti nazionali dedicati alla pallacanestro giovanile. La manifestazione vedrà confrontarsi otto rappresentative regionali, quattro maschili e quattro femminili, composte da atleti nati nel 2012.
Nel torneo femminile, la Toscana si misurerà con Calabria, Sicilia e Piemonte, in tre giornate che offriranno alle giovani protagoniste un’importante occasione di confronto tecnico. Per Melissa si tratta di una nuova tappa di un percorso che l’ha già vista protagonista con la selezione regionale. La giovane atleta del Basket Femminile Porcari aveva infatti partecipato anche al Memorial Palmerini di Gubbio, dove si era ben comportata, confermando le proprie qualità e conquistando un’altra opportunità per mettersi alla prova a livello interregionale.
Il Trofeo del Mediterraneo avrà inoltre una particolare rilevanza tecnica: l’evento è inserito nel progetto Academy nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro e vedrà la presenza dei responsabili delle Nazionali giovanili, interessati a seguire da vicino i prospetti più promettenti del movimento cestistico. Un contesto di alto profilo, nel quale le atlete potranno confrontarsi con coetanee provenienti da diverse realtà italiane e arricchire il proprio bagaglio di esperienza. Per il Basket Femminile Porcari, la convocazione di Melissa rappresenta motivo di soddisfazione e conferma il valore del lavoro svolto nel settore giovanile. Per la giocatrice, invece, è un’occasione per continuare a crescere, misurarsi con nuove sfide e vivere da protagonista un’esperienza importante per il proprio percorso sportivo.