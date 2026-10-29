Melissa nella rappresentativa toscana al Trofeo del Mediterraneo

L’evento è inserito nel progetto Academy nazionale della Fip e vedrà la presenza dei responsabili delle Nazionali giovanili

Melissa Del Guerra è stata convocata per il Trofeo del Mediterraneo. L’atleta classe 2012 del Basket Femminile Porcari è stata convocata per il XVIII Trofeo del Mediterraneo, in programma a Catanzaro dal 31 ottobre al 2 novembre, uno degli appuntamenti nazionali dedicati alla pallacanestro giovanile. La manifestazione vedrà confrontarsi otto rappresentative regionali, quattro maschili e quattro femminili, composte da atleti nati nel 2012.

Nel torneo femminile, la Toscana si misurerà con Calabria, Sicilia e Piemonte, in tre giornate che offriranno alle giovani protagoniste un’importante occasione di confronto tecnico. Per Melissa si tratta di una nuova tappa di un percorso che l’ha già vista protagonista con la selezione regionale. La giovane atleta del Basket Femminile Porcari aveva infatti partecipato anche al Memorial Palmerini di Gubbio, dove si era ben comportata, confermando le proprie qualità e conquistando un’altra opportunità per mettersi alla prova a livello interregionale.