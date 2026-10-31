Lucchese con il Terranuova Traiana, Bernardini: “Serve unità intorno alla squadra anche durante la settimana”

Con il Terranuova Traiana non sarà una passeggiata. Lo dice anche il mister Marco Bernardini, timoniere della Lucchese, reduce da due punti in tre partite di campionato e scivolata in graduatoria all’ottavo posto.

“Mi aspetto – dice Bernardini – di trovare un avversario insidioso. Lo dimostra la storia, è una squadra negli ultimi anni in questa in questo girone ha sempre dato filo da torcere, soprattutto tra le mura amiche, ma noi siamo chiamati a una partita importante, siamo chiamati a ritornare ai tre punti. È stata una settimana particolare, dove noi abbiamo provato a a mettere sul campo tutte le motivazioni possibili e abbiamo bisogno, indipendentemente dai pensieri, del contributo di tutti, del pubblico che è presente allo stadio che sicuramente ci sarà, ma anche della città. È una settimana delicata, è una partita che può dare una svolta positiva, per cui abbiamo il bisogno del contributo di tutti e mi appello a al contributo di tutti per poter sostenere i ragazzi e poter creare intorno alla squadra un clima di di serenità e conseguentemente portare alla squadra a esprimersi al meglio in settimana e nella partita di domenica”.

“È stata una settimana dove abbiamo provato a mettere sul campo tutto, sia da un punto di vista emotivo sia da un punto di vista tecnico-tattico – spiega il mister – È quello che facciamo sempre, diciamo che questa settimana siamo più responsabilizzati perché con Ghiviborgo abbiamo perso due punti nell’ultimo minuto di gioco e probabilmente avevamo dato, soprattutto nel secondo tempo, dei segnali confortanti, cercando di riproporre quello che facciamo durante la settimana. Abbiamo preso un brutto schiaffo in faccia, perché l’abbiamo preso, perché senza qual gol al 90′ potevamo arrivare oggi a delle consapevolezze diverse e con una classifica diversa”.

“Per questo c’è bisogno, soprattutto in questo momento, di remare tutti quanti dalla stessa parte – dice il tecnico – indipendentemente dai punti di vista. C’è bisogno di sospingere i ragazzi, non solo durante la la partita come avviene sempre, ma anche durante la settimana. Questo è l’appello che faccio, all’unità, perché è una settimana importante, è una partita che può darci una svolta positiva, perché a questa squadra manca un click, uno scatto che dobbiamo cercare di fare tutti insieme”.