Bernardini e la Lucchese si separano: risolto il contratto
2 novembre 2026 | 17:40
Adesso è ufficiale: Bernardini non è più l’allenatore della Pantera. Nelle prossime ore si conoscerà il sostituto
“La Lucchese Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con mister Marco Bernardini“. Lo rende noto la società rossonera attraverso i suoi canali social.
“La Lucchese – prosegue e conclude la nota – ringrazia mister Bernardini e gli augura le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della propria carriera. Nei prossimi giorni saranno fornite ulteriori informazioni in merito alla futura guida tecnica della Lucchese“.