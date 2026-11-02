Orecchiella Garfagnana, con le donne storico secondo posto nel campionato italiano di società assoluto di corsa

La vittoria nella prova di mezza maratona a Padenghe sul Garda, quarta e ultima prova del campionato, disputata domenica (1 novembre), suggella un campionato da protagoniste, costruito gara dopo gara.

Una stagione da incorniciare per il Gruppo Sportivo Orecchiella Garfagnana, che conquista uno storico secondo posto nel campionato italiano di società assoluto di corsa 2026 con la squadra femminile. La squadra femminile dell’Orecchiella chiude la classifica tricolore con 738 punti, alle spalle della società campana del Caivano Runners (767 punti), confermandosi tra le realtà più competitive dell’atletica italiana.

Si tratta di un risultato storico per la società garfagnina ed in particolare per la sua squadra femminile: un traguardo caparbiamente costruito nel corso dell’intera stagione, attraverso quattro prove su specialità diverse, grazie soprattutto alla solidità del gruppo.

Il percorso è iniziato con il campionato italiano di cross disputato in Sicilia, a Selinunte, il 21 e 22 febbraio, dove l’ Orecchiella ha conquistato il secondo posto nella classifica di società con Diletta Moressa, Angela Mattevi, Isabella Caposieno, Francesca Calvauna e Sonia Tissi.

Nel 10mila metri su pista sono arrivati altri importanti punti per la classifica tricolore con Diletta Moressa, terza prestazione a livello nazionale, Francesca Calvauna, ottava, e Sonia Tissi, trentesima.

A Grado in provincia di Gorizia, nella prova dei 10 chilometri su strada disputata il 4 ottobre, la squadra ha ottenuto un altro importante secondo posto, con Diletta Moressa, Francesca Calvauna, Adeline Musabyeyezu, Isabella Caposieno, Letizia Di Lisa, Sonia Tissi e Clara Costadura.

Infine, la prova di Padenghe sul Garda, sulla distanza della mezza maratona, ha visto l’Orecchiella conquistare il primo posto di società, con cinque atlete nelle prime diciotto posizioni della classifica di società, un dato che testimonia la consistenza della formazione e il valore della prestazione collettiva: Francesca Calvauna ha chiuso al quinto posto assoluto in 1h15’28”, seguita da Diletta Moressa, sesta in 1h15’31”. Ottime anche le prove di Adeline Musabyeyezu, decima in 1h16’50”. Isabella Caposieno 17ª in 1h19’45”, Letizia Di Lisa 18ª in 1h20’15”.