Lucchese, piove sul bagnato: cinque giornate di squalifica per Dionisi

Cinque giornate di squalifica per Federico Dionisi. È questa la decisione del giudice sportivo nei confronti del capitano rossonero, espulso al termine della partita disputata domenica scorsa (1 novembre) a Terranuova Bracciolini. Una sanzione pesante che terrà il giocatore lontano dal campo per diverse settimane: il suo rientro è infatti previsto non prima di dicembre.

Nel motivare il provvedimento, il giudice sportivo ha fatto riferimento a quanto riportato nel referto arbitrale. Dionisi, al termine dell’incontro, avrebbe tirato i capelli a un avversario e successivamente rivolto espressioni offensive a un assistente arbitrale, avvicinandosi al suo volto a pochi centimetri di distanza. A quel punto sarebbe stato allontanato dal direttore di gara e dai compagni di squadra.