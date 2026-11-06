Cefa Basket, primo storico successo in DR3: Montecatini ko 58-48
La squadra di De Lucia domina all’avvio e conduce fino alla sirena. Venerdì 13 il derby contro la Libertas Lucca
Prima vittoria del Cefa Basket Centro Computer al ritorno tra i Senior in Fip in DR3 nella seconda partita di campionato. Sul campo di Montecatini, i ragazzi di De Lucia partono forte, resistono al ritorno dei padroni di casa e chiudono con una vittoria per 58 a 48.
È quindi un successo a suo modo storico, sia per il neo tecnico De Lucia che per il gruppo portante di questa formazione che è cresciuto nelle giovanili del Cefa fino al campionato Under 19 della scorsa stagione: “Ai ragazzi avevo detto di ripartire dal livello visto contro i Warriors. Se per quella partita avevo parlato di salto nel buio prima, dopo ci ha dato una base – commenta De Lucia – hanno giocato divertendosi e la risposta è stata importante perché il primo quarto è stato davvero eccellente. Siamo andati bene in contropiede, li abbiamo sorpresi con tanta corsa e intensità. Poi abbiamo faticato maggiormente, la partita è stata equilibrata ma loro non si sono mai avvicinati troppo. Abbiamo sicuramente peccato ancora di ingenuità in alcune situazioni, ho visto qualche fantasma della prima partita, ma reggendo botta e controllando la partita. Prima vittoria fondamentale per lo spogliatoio, continuiamo il nostro percorso di crescita ma l’entusiasmo è una componente importante. Deve crescere la chimica di squadra e dobbiamo crescere nel coinvolgimento dei lunghi“.
Il prossimo impegno sarà a Castelnuovo, venerdì 13 alle 21, nel derby contro la Libertas Lucca.
Montecatini: Meucci, Doda 4, Zandò, Puccini, Mazzola ne, Martelli 7, Innocenti 9, Romoli, Cappellini 17, Diolaiuti 3, Siccardi 3, Bescuca 5. Coach: Tempestini.
Cefa: Bellandi 2, Nardo 5, Tosoni 7, Zanella 4, Mannini 2, Pacini 16, Angelini 3, Cassettari ne, Terni, Casotti, Rosellini, Cristofani 19. Coach: De Lucia.