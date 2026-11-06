Cefa Basket, primo storico successo in DR3: Montecatini ko 58-48

È quindi un successo a suo modo storico, sia per il neo tecnico De Lucia che per il gruppo portante di questa formazione che è cresciuto nelle giovanili del Cefa fino al campionato Under 19 della scorsa stagione: “Ai ragazzi avevo detto di ripartire dal livello visto contro i Warriors. Se per quella partita avevo parlato di salto nel buio prima, dopo ci ha dato una base – commenta De Lucia – hanno giocato divertendosi e la risposta è stata importante perché il primo quarto è stato davvero eccellente. Siamo andati bene in contropiede, li abbiamo sorpresi con tanta corsa e intensità. Poi abbiamo faticato maggiormente, la partita è stata equilibrata ma loro non si sono mai avvicinati troppo. Abbiamo sicuramente peccato ancora di ingenuità in alcune situazioni, ho visto qualche fantasma della prima partita, ma reggendo botta e controllando la partita. Prima vittoria fondamentale per lo spogliatoio, continuiamo il nostro percorso di crescita ma l’entusiasmo è una componente importante. Deve crescere la chimica di squadra e dobbiamo crescere nel coinvolgimento dei lunghi“.