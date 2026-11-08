Mc Volley cade nella tana dei Lupi in poco più di un’ora di gioco

LUPI SANTA CROCE – MASSA CAMAIORE VOLLEY 3-0

LUPI SANTA CROCE: Federico Rossi 6, Simone Samminiatesi 8, Ivan Zanettin 18, Leonardo Colli 11, Davide Giovannetti 6, Baracchino Enrico 8, Cristian Tarquin, Duccio Bini L. Non entrati Giulio Parenti, Giacomo Rasi, Lorenzo Peruzzi, Pietro Robertazzi, Geraldo Cani, Lorenzo Vassena L. All. Alessio Zingoni.

MC VOLLEY: Cristian Iovieno 9, Lorenzo Caproni 3, Jacopo Botto 8, Ian Poli 6, Paolo Salvadori 3, Giacomo Leoni, Giacomo Pardi, Niccolò Baldaccini (L), Alessandro Mosca 1, Federico Tosi, Ascanio Caruso n.e., Giovanni Farfai (L). Filippo Dal Pino, Edoardo Maccheroni. All. Dario Sansonetti, vice Fabio Mei.

Arbitri: Ina Varfaj e Andra Gardenghi

Note: 25-10, 25-20, 25-09

Dopo tre vittorie consecutive, nel quarto turno del campionato nazionale di Serie B maschile di pallavolo arriva la prima battuta d’arresto per il Massa Camaiore, che cade a Santa Croce dopo poco più di un’ora di gioco. Ma non ci sono drammi, tutti pronti a ripartire: dirigenza, squadra e staff tecnico sono compatti: è questa una battuta d’arresto che non definisce la squadra, una squadra fino ad oggi vincente, una squadra in crescita con un percorso ancora lungo da fare in un campionato equilibrato. Le parole chiave sono archiviare la sconfitta e ripartire già da lunedì in vista del doppio confronto interno delle prossime due settimane contro Villadoro e Bologna.

I Lupi Santa Croce sono partiti subito forte, scavando subito un solco importante e chiudendo sul 25-10. Nel secondo set l’Mc Volley prova a reagire e a rimanere agganciato al punteggio fino a metà frazione, ma nel finale gli ospiti accelerano e mettono al sicuro il set sul 25-20. Il terzo e ultimo parziale ricalca l’andamento del primo: i Lupi controllano agevolmente e chiudono i giochi sul 25-9, archiviando la pratica con autorità. Troppo il divario in attacco con Santa Croce che chiude con il 61% contro il 31% dei locali. Fanno male anche i muri, ben 11 per i conciari contro gli appena 2 degli apuo-versiliesi.