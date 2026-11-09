Gp Parco Alpi Apuane, Gabriele Benedetti è campione italiano master di maratona SM40

A Livorno, alla Livorno Half Marathon, vittoria di categoria per Roxana Girleanu e Siliano Antonini e buone prove per Pietro D’Aprile, Stefano Ammannati, Giorgio Davini, Leonardo Mugnai, Francesco Fabbri, Simone Cimboli, Daniele D’Andrea, Daniele Rubino, Marco Osimanti, Alessandro Giordani, Francesco Zampolini, Federico Fontanini, Federico Ferrarini, Marco Mattei, Emanuele Andreuccetti, Stefano Meoli, Luciano Passannante, Nicola Nascosti, Ida Antonacci, Maurizio Rossi, Fabio Belletti, Jacopo Basteri, Mariana Rusu, Giulia di Virgilio, Massimo Vannoni, Federica Pardini e Irene Monterotti. A Campi Bisenzio (Firenze), alla 30 in piana, secondo posto assoluto per Samuele Oskar Cassi, terzo posto assoluto per Michele Pastorini e buone prove per Alessandro Tartaglini (sesto assoluto) e Maurizio Pierotti.