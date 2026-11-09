Le gare|
Gp Parco Alpi Apuane, Gabriele Benedetti è campione italiano master di maratona SM40
Prestigioso titolo conquistato a Ravenna. Nelle gare del weekend Nicola Cappelli primo a Portofino, Cassi d’argento a Campi
Ottime notizie da Ravenna dove, al campionato Italiano Fidal master di maratona, Gabriele Benedetti ha trionfato nella categoria SM40 conquistando il titolo nazionale con l’ottimo tempo di 2h26’30’’.
A Livorno, alla Livorno Half Marathon, vittoria di categoria per Roxana Girleanu e Siliano Antonini e buone prove per Pietro D’Aprile, Stefano Ammannati, Giorgio Davini, Leonardo Mugnai, Francesco Fabbri, Simone Cimboli, Daniele D’Andrea, Daniele Rubino, Marco Osimanti, Alessandro Giordani, Francesco Zampolini, Federico Fontanini, Federico Ferrarini, Marco Mattei, Emanuele Andreuccetti, Stefano Meoli, Luciano Passannante, Nicola Nascosti, Ida Antonacci, Maurizio Rossi, Fabio Belletti, Jacopo Basteri, Mariana Rusu, Giulia di Virgilio, Massimo Vannoni, Federica Pardini e Irene Monterotti. A Campi Bisenzio (Firenze), alla 30 in piana, secondo posto assoluto per Samuele Oskar Cassi, terzo posto assoluto per Michele Pastorini e buone prove per Alessandro Tartaglini (sesto assoluto) e Maurizio Pierotti.
Ad Atene (Grecia), alla Athens Marathon, buona prova per Francesco Luparini; a Trento, alla Garda Trentino Half Marathon, terzo posto assoluto per Kenneth Kimathy Kithinji; a Siviglia (Spagna), alla International, buona prova per Nicolò Bedini; a Tarsogno (Parma), al Winter Trail, secondo posto di categoria per Simone Carlini; a Camaiore, all’evento Il sorriso di Loretta Pardini, vittoria di categoria per Roberto Ria, secondo posto di categoria per Stefano Simi, terzo posto di categoria per Matteo Pelletti e buone prove per Marco Benvenuti, Stefano Cinquini, Paul Benvenuti, Lorenzo Biagini, Giuliano Del Giudice, Arturo Sargenti e Claudio Landucci; a Ravenna, alla 10 km locale, buona prova per Ludmillo Dal Lago; a Vicenza, alla Stravicenza Fast, buona prova per Rocco Pezzuto; a Santa Margherita Ligure (Genova), al Trail di Portofino, vittoria assoluta per Nicola Cappelli e buone prove per Giuseppe Cirivello e Gino Cappelli.