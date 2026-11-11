Coppa Città di Lucca al via: 167 equipaggi in corsa per la Finale Nazionale Coppa Italia Rally

Un evento di particolare prestigio, che si inserisce nelle celebrazioni per il centenario della fondazione di Automobile Club Lucca e che sarà valido anche come appuntamento conclusivo del Michelin Trofeo Italia National. Sono 167 gli equipaggi attesi all’appuntamento: un numero importante, che conferma il blasone del titolo tricolore e l’elevata caratura tecnica della gara, una delle più longeve nel panorama rallistico nazionale.