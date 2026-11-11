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Coppa Città di Lucca al via: 167 equipaggi in corsa per la Finale Nazionale Coppa Italia Rally
La gara lucchese propone otto prove speciali in programma sabato 14 e domenica 15 novembre, per un totale di 85,47 chilometri cronometrati
La Coppa Città di Lucca, appuntamento valido come Finale Nazionale della Coppa Italia Rally Aci Sport, è pronta ad accendere motori ed agonismo. La manifestazione, organizzata da Automobile Club Lucca in sinergia con New Lucca Corse ed in programma dal 12 al 15 novembre, si prepara ad accogliere i protagonisti delle Coppe Rally di Zona italiane, chiamati a confrontarsi sui chilometri della provincia per l’assegnazione dei titoli nazionali.
Un evento di particolare prestigio, che si inserisce nelle celebrazioni per il centenario della fondazione di Automobile Club Lucca e che sarà valido anche come appuntamento conclusivo del Michelin Trofeo Italia National. Sono 167 gli equipaggi attesi all’appuntamento: un numero importante, che conferma il blasone del titolo tricolore e l’elevata caratura tecnica della gara, una delle più longeve nel panorama rallistico nazionale.
L’elenco iscritti propone un confronto di alto livello, a partire dalla classe Rally2, che vedrà tra i ventitré piloti al via alcuni tra i nomi più rappresentativi del panorama rallistico nazionale. Tra i protagonisti più attesi figurano Marco Signor, il vincitore del Campionato Italiano Rally Challenger, al volante della Toyota Gr Yaris, ed un lotto di piloti attesi su Skoda Fabia Rs: Ivan Carmellino, Claudio Arzà, Christian Tiramani, Marco Varetto ed il detentore del maggior numero di successi alla gara, il locale Rudy Michelini. Riflettori puntati anche su Antonio Rusce, Thomas Paperini – già vincitore a Lucca – Gianluca Tosi, Andrea Nastasi, Federico Bottoni e Francesco Aragno, tutti al via su Skoda Fabia.
Una presenza qualificata che conferma il livello sportivo della manifestazione, destinata a proporre confronti serrati sia per la classifica assoluta sia nelle numerose categorie rappresentate. Sulle Mura, a conclusione del confronto, verranno infatti celebrati i vincitori delle varie categorie, oltre venti: i vincitori di ognuna potranno quindi fregiarsi di uno dei riconoscimenti più ambiti a livello nazionale, garanzia di grande agonismo e spettacolarità lungo le prove speciali della provincia di Lucca.
La Coppa Città di Lucca entrerà nel vivo domani (12 novembre), con le attività preliminari, mentre venerdì (13 novembre) sarà la volta dello shakedown di Valgiano, tratto di 2,06 chilometri che impegnerà i finalisti del gruppo A dalle 10,15 alle 12,30, quelli del gruppo B dalle 12,30 alle 14,45 e i non finalisti dalle 14,45 alle 17. Alle 19,30, nella suggestiva cornice dell’Antico Caffè delle Mura, si svolgerà la cerimonia di partenza.
Il confronto sportivo si articolerà su otto prove speciali, per un totale di 85,47 chilometri cronometrati, inseriti in un percorso complessivo di 414,14 chilometri. Sabato (14 novembre), la prima giornata di gara prenderà il via alle 9 dal parco assistenza dell’Aeroporto di Tassignano e proporrà cinque prove speciali, a partire da Boveglio 1, di 10 chilometri, alle 10,18, seguita da Pizzorne 1, il tratto più lungo della competizione con i suoi 14,95 chilometri, alle ore10,54. Nel pomeriggio, il confronto riprenderà con Fiano 1, di 7,07 chilometri, alle 14,18, e Pescaglia 1, di 13,40 chilometri, alle 14,43.
A concludere la giornata sarà l’attesa prova spettacolo Città di Lucca, di 1,70 chilometri, alle 17,06, riproposta dopo il positivo riscontro ottenuto nella precedente edizione. Il programma comprenderà inoltre due riordinamenti al Castello di Porta San Donato e altrettanti passaggi al parco assistenza dell’Aeroporto di Tassignano, prima del riordino notturno a Capannori, in via Aldo Mei.
Domenica (15 novembre), la sfida riprenderà con Boveglio 2, di 10 chilometri, alle 9,38, seguita da Pizzorne 2, di 14,95 chilometri, alle 10,14. Dopo un nuovo riordino al Castello di Porta San Donato e il passaggio al parco assistenza di Tassignano, gli equipaggi affronteranno l’ultima prova speciale della Finale Nazionale, Pescaglia 2, di 13,40 chilometri, alle 14,01. Il programma prevede l’arrivo al controllo orario di Piazzale Vittorio Emanuele, a Lucca, alle 15,35, prima del trasferimento verso la pedana allestita all’Antico Caffè delle Mura, dove si concluderà ufficialmente la manifestazione.