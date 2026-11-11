Il Basketball Club Lucca domina un tempo a Latina, poi si smarrisce e finisce ko

Benacquista Latina – Basketball Club Lucca 72-64 (16-25, 28-43, 52-51)

LATINA: Dellisanti ne, Simonetti 1, Domadio 13, Arletti 4, Di Emidio 4, Nwohuocha 11, Pastore 7, Nonkovic ne, Zugno 15, Demetrio 4, Calò. All. Paccariè, ass. Esposito.

BASKETBALL CLUB LUCCA: Drocker 8, Pittana 5, Dubois 5, Barsanti, Simonetti 9, Colussa 14, Pierini ne, Seck ne, Cortellino 4, Trentin 12. All. Evangelisti, ass. Di Giambattista.

Sconfitta esterna per il Basketball Club Lucca nella lunga trasferta di Latina in una gara quasi dominata per 20′.

Bcl prontissimo a sfruttare la palla a 2 andando a segno con Trentin poi Dubois e ancora Simonetti per il 2-7 in avvio di partita. Un inizio molto aggressivo dei biancorossi li porta sul +9 dopo 4 minuti di gioco.

In campo Simonetti, Trentin, Dubois, Pittana e Drocker. Un indiavolato Pittana realizza per un vantaggio da doppia cifra, ottimo anche l’apporto di Simonetti con 4 punti a referto. I padroni di casa fanno sentire la loro voce dalla distanza con due triple firmate da Arletti e Donadio che gli permettono di risalire al 13-22 con 90 secondi sul cronometro. Balducci chiude un ottimo quarto colorato di bianco e rosso con una tripla, fissando il primo parziale sul 16-25.

L’inizio del secondo quarto è più impegnativo per il Bcl i padroni di casa provano a mettere pressione ai biancorossi realizzando canestri importanti, ma sistematicamente Dubois, Colussa e compagni rispondono per le rime allungando al 21-35. Il Bcl continua a macinare punti, lasciando poche opportunità al Benacquista Latina se non quella di recuperare punti dalla lunetta.. A chiudere il quarto questa volta tocca a Di Emidio che manda le squadre negli spogliatoi sul 28-43.

Si riparte con una situazione di punteggio molto favorevole, un +15 da difendere per altri 20 minuti, conquistati grazie a un ottimo lavoro di squadra, due quarti nei quali sono andati a canestro quasi tutti. Zugno rimette in movimento il tabellone con due su due dalla lunetta, il Benacquista Latina è molto più aggressivo di quello visto nel primo tempo. Sono 7 i punti realizzati in avvio della terza frazione di gioco e ad arginare l’assalto dei biancoazzurri ci prova Colussa con una tripla, gli unici 3 punti realizzati dal Bcl in 4 minuti. 44-46 racconta benissimo la situazione in campo. Le percentuali al tiro del Bcl sono precipitate drasticamente, conseguenza di una difesa asfissiante perpetrata dal basket Latina.

Drocker sblocca il punteggio del Bcl con un tiro dalla lunetta, per il 46-47 con 4 minuti da giocare. L’intensità che i padroni di casa che mettono in attacco costringono il Bcl a ricorrere più spesso ai falli, permettendo agli avversari di guadagnare punti dai liberi. Cortellino e Trentin tengono in il Bcl agganciato al Benacquista che è passato per la prima volta a condurre 52-51 alla terza sirena.

Ultimo quarto con il risultato ancora in bilico, vantaggio che è passato da una squadra all’atra ripetutamente. IL Bcl prova a scappare portandosi sul +6 ma sono pronti i biancoazzurri a recuperare e portarsi sul 60-59. Trentin ribalta ancora dai liberi ma Demetrio e Nikolic ribaltano nuovamente e strappano fino al +5 con due giri e mezzo di orologio prima di chiudere il match.

Per il Bcl adesso il peggior nemico è la fretta, c’è bisogno di sangue freddo e recuperare il ritmo del primo tempo. Simonetti accorcia al meno 4 una situazione che si è fatta altamente complicata e rischiosa, adesso anche senza Trentin fuori per 5 falli, un importante componente della squadra che va a sommarsi alle assenze di Valentini, Del Debbio e Seck.