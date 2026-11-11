Il lucchese Paolo Capasso vola in Messico per il mondiale di calcio amputati con la maglia numero 10

Fare bene come gli anni passati e migliorare i risultati sono gli obiettivi della Nazionale italiana guidata da Francesco Ramunno

Un pezzo importante di Lucca nel sogno azzurro in questi giorni sta prendendo il volo verso il Messico. La Nazionale italiana di calcio amputati ha ultimato la preparazione al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia, ricevendo tra gli altri il caloroso saluto del tecnico dell’under 21 Nicolato Baldini e del capo delegazione Giancarlo Antognoni, ed è pronta a disputare il campionato mondiale.

Tra i grandi protagonisti attesi in campo figura Paolo Capasso, fuoriclasse originario e residente a Lucca, considerato tra i giocatori europei più forti e rappresentativi della disciplina. Capasso scenderà in campo indossando la prestigiosa e pesante maglia numero 10, pronto a dettare i ritmi della manovra offensiva della selezione guidata dal tecnico federale Francesco Ramunno.

Giocatore di altissimo livello tecnico e agonistico, Capasso milita come stella nello Sporting amp football, formazione che si è laureata vicecampione d’Europa e protagonista assoluta del movimento nazionale. La sua esperienza internazionale e la sua visione di gioco saranno armi fondamentali per l’imbattistura della spedizione azzurra in terra messicana.

L’ambizione della squadra e del campione lucchese è chiara e dichiarata: confermare i progressi compiuti negli ultimi anni dal movimento tricolore e puntare dritti a migliorare i piazzamenti passati. Nel mirino c’è la qualificazione e, soprattutto, il superamento di provare ad entrare tra le squadre più forti al mondo.

“Siamo un gruppo unito, consapevole della nostra forza e cresciuto in modo esponenziale – afferma Capasso prima della partenza. – Vogliamo disputare un grande Mondiale, fare bene partita dopo partita e magari superare l’ostacolo dove ci siamo fermati l’ultima volta. Scenderemo in campo per onorare la maglia e regalare emozioni a tutto il Paese”.