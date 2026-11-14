La Lucchese affronta un Follonica Gavorrano imbattuto: tutto sull’avversaria

Il Follonica Gavorrano, avversaria di domani (15 novembre) è la terza forza del campionato. I maremmani con i loro 21 punti condividono la posizione con la Nuova Ternana, il Siena ha un punto in più e la capolista Prato è distante 4 lunghezze. Sono 2 i primati del girone del Follonica Gavorrano, insieme al Prato è l’unica imbattuta del campionato e con i suoi sei pareggi detiene il record del girone.

Storia

È il nono anno consecutivo che partecipa al campionato di serie D, nelle ultime due stagioni ha subito una metamorfosi negativa. Dopo essersi piazzata al secondo posto nel campionato 2023-24 alle spalle della Pianese, sono arrivati due anni di sofferenza. Due anni fa è retrocessa dopo aver perso in casa la gara di playout con lo Sporting Trestina, gara nella quale aveva subito il gol del pareggio degli umbri al 6 minuto di recupero. Nei tempi supplementari i maremmani sprecavano un rigore con Arrighini calciandolo sulla traversa prima di capitolare a 3 dalla fine per una rete di Mencagli. In estate i metalliferi venivano ripescati e lo scorso anno riuscivano a salvarsi ai danni del Camaiore vincendo in casa per 3-2 la sfida playout. Per un quadriennio ha preso parte al campionato di Lega Pro Seconda divisione e il più alto lo ha raggiunto partecipando per la prima e unica volta al campionato di serie C stagione 2017-18 giocando le gare interne al Carlo Zecchini di Grosseto.

Cammino

È in serie utile da 11 giornate, l’ultima sconfitta era arrivata lo scorso 3 maggio 2026 al Malservisi-Matteini ad opera del Tau Calcio Altopascio che si era imposto in rimonta vincendo per 2-1 ribaltando la rete di Presta arrivata in pieno recupero nel primo tempo con i sigilli di Manetti e Paperini nella seconda frazione. Il bilancio complessivo è di 5 vittorie e 6 pareggi quest’ultimi tutti chiudendo le gare sull’1-1. Sono 16 i gol realizzati e i 9 incassati fanno del Follonica Gavorrano la terza miglior difesa del campionato dietro Prato e Nuova Ternana

Bilancio interno

21 punti due terzi dei quali arrivati davanti al proprio pubblico. 10 gol realizzati e la metà incassati. Ha sempre vinto quando ha sbloccato il risultato per prima. La vittoria più larga è stata quella all’esordio il 6 settembre regolando il Grassina per 2-0 con un gol in chiusura di primo tempo e il raddoppio in apertura di secondo. Le altre tre vittorie sono state tutte di misura, il successo a spese del Ghiviborgo per 1-0 è arrivato nella seconda parte. Il Sasso Marconi è stato superato per 2-1, lo Scandicci per 3-2 gare nelle quali era arrivata in vantaggio all’intervallo. Sono terminati sull’1-1 i pareggi con Terranuova Traiana e Prato.

Cifre

10 i gol realizzati di cui 5 presi nel primo e altrettanti nel secondo. Come sono 5 i gol subiti di cui 2 nella prima parte e 3 nella seconda. Sono 10 i calciatori che hanno trovato la via del gol. Il miglior realizzatore è Pino con 6 centri inseguito da Mutton con 2 reti, quest’ultimo autore del primo gol casalingo in casa con il Grassina e quello del turno scorso a Budrio in casa del Mezzolara. A quota 1 troviamo Vari, Biancon, Pellegrini, Presta, Pescicani, Andreoli e Aprile. A questi bisogna aggiungere l’autorete di Vitali della Nuova Ternana. Ha beneficiato di un rigore a favore trasformato da Pino a Civita Castellana. L’unico cartellino rosso è stato mostrato a Biagioni a Pozzi di Seravezza

Volti nuovi

Sono 12 i nuovi arrivati, a partire dai due portieri. Con la formula del passaggio temporaneo dall’Empoli Primavera è stato preso il portiere Lastoria e dal Verona U18 dopo essere stato mandato in prestito al Rieti arriva Voda. In difesa dalla Fiorentina U18 dopo essere stato mandato in prestito al Manfredonia arriva Biagioni, dallo Scandicci è stato prelevato Biancon mentre Croce era al San Donato Tavarnelle, Aprile nella passata stagione militava nella Caratese e dal Grosseto proviene Guerrini. Seguono le orme del tecnico arrivando dal Foligno i centrocampisti Ceccuzzi e Pellegrini, dal Prato arriva Andreoli. In attacco Vari nella passata stagione era al Siena mentre Pino rientra dal prestito alla Caratese.

Stranieri

Sono due gli stranieri nelle fila gavorranesi il portiere Voda di nazionalità rumena e il centrocampista Pescicani di nazionalità polacca.

Allenatore

Sulla panchina del Follonica Gavorrano siede il ternano Alessandro Manni. È stato un centrocampista che ha iniziato a giocare partendo dalla sua città Natale. La sua è stata una lunga carriera che è passata anche dalla Serie A con l’Udinese facendo il suo esordio in Serie A il 5 novembre 1995 in Udinese-Juventus. L’unico campionato di serie B lo ha disputato con la Fidelis Andria prima di sviluppare la sua carriera soprattutto in Serie C tra Prato, Sora, Vis Pesaro, Benevento, Alessandria, Teramo, Acireale e Foligno chiudendo alla Narnese. Ha incominciato ad allenare partendo dai piccolini della Ternana nel 2012-13 facendo la trafila oltre che con gli umbri anche alla Viterbese. Inizia ad allenare i grandi partendo dal C4 Foligno salvandosi in Eccellenza. La stagione successiva vince lo stesso campionato allenando la Fulgens Foligno. Si piazza al posto d’onore in serie D nel campionato 2024-25 dominato dal Livorno. Lo scorso anno sempre sulla panchina fulignate chiude al sesto posto in coabitazione con il Terranuova Traiana. Da allenatore per la prima volta si trova davanti la Lucchese, da calciatore l’unico precedente è relativo alla stagione 94-95 insSerie B con la Fidelis Andria: dalla panchina osservò il 28 maggio 1995 il 2-2 aperto è chiuso dalla doppietta di Di Francesco per la Pantera e le reti di Amoruso e Pandullo per i pugliesi. I rossoneri erano guidati da Piaceri mentre sulla panchina della Fidelis c’era Bellotto.

Arbitro

La gara del Malservisi-Matteini sarà diretta dal signor Mario Leone di Avezzano con gli assistenti Enrico Antonini di Bassano del Grappa e Marco Bortoluzzi di Conegliano. Il fischietto marsicano non ha precedenti con i rossoneri. Sono 2 invece quelli con il Follonica Gavorrano, il bilancio è di una sconfitta e un pareggio. Il 23 aprile 2023 nella gara pareggiata in casa con i Mobilieri Ponsacco per 1-1 e il 12 aprile 2025 a Siena nella gara persa per 3-1.

Precedenti

Rossoneri sempre sconfitti nei due precedenti in Maremma. In Serie D nel campionato 2008-09 l’allora Gavorrano superava il 23 novembre 2008 l’allora Sporting Lucchese per 2-0 con una rete per tempo ad opera di Gemignani e Di Iori. Al termine di quel campionato la Lucchese di Favarin vinceva il titolo mentre il Gavorrano di Magrini chiudeva al terzo posto. Le due squadre tornarono ad incrociarsi 9 anni dopo in Serie C. Allo Zecchini di Grosseto il Follonica Gavorrano di Favarin supero la Lucchese di Lopez per 1-0 grazie ad un gol di Salvadori in avvio di ripresa

Rosa

Portieri: 22 Lastoria Tommaso in prestito dall’Empoli Primavera, 1 Eryk Voda ex Verona U18 a gennaio 2026 in prestito al Rieti

Difensori: 45 Lorenzi Cristian, 4 Biagioni Lorenzo ex Fiorentina U18 lo scorso anno in prestito al Manfredonia, 5 Biancon Edoardo ex Scandicci, 18 Croce Stefano ex San Donato Tavarnelle, 6 Aprile Giancarlo ex Caratese, 27 Pimpinelli Giulio, 3 Masoni Tommaso fino a gennaio 2026 alla Fiorentina Primavera, 24 Ferretti Diego, 28 Guerrini Lorenzo ex Grosseto

Centrocampisti: 20 Ceccuzzi Edoardo ex Foligno, 8 Marino Simone, 34 Proietti Gabriele, 17 Andreoli Nicola ex Prato, 21 Pescicani Leonardo, 16 Pellegrini Thomas ex Foligno