Coppa Città di Lucca, Marco Signor conquista la 61esima edizione e la Coppa Italia Rally 2026

Marco Signor e Daniele Michi sono i vincitori della 61esima Coppa Città di Lucca, appuntamento valido come Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2026 organizzato da Automobile Club Lucca in sinergia con New Lucca Corse. Il pilota trevigiano, al volante della Toyota GR Yaris Rally2 schierata dal team Step Five Motorsport, ha capitalizzato al massimo il vantaggio costruito sulla prova inaugurale Pizzorne. Una performance concreta, quella di Signor, valsa a lui ed al codriver pistoiese la Coppa Italia Rally ACI Sport 2026, trofeo alzato nella caratteristica cornice delle Mura cittadine.

Il confronto, valido anche come Finale del Trofeo Pirelli Accademia e come ultimo round del Trofeo Michelin Italia, è stato caratterizzato da un’alternanza di condizioni atmosferiche, elemento che ha elevato ulteriormente il grado di difficoltà della gara. Alle spalle di Signor e Michi, vincitori appena una settimana fa del Campionato Italiano Rally Challenger, hanno concluso Claudio Arzà e Massimo Moriconi, secondi assoluti su Skoda Fabia RS. L’equipaggio spezzino è stato rallentato, nel corso dei due giorni di gara, da scelte di gomme non congeniali alle condizioni di fondo. Con un approccio aggressivo nell’ultima prova in programma, Arzà è riuscito a conquistare la “medaglia d’argento” precedendo il pistoiese Thomas Paperini, vincitore di tre prove speciali sulla Skoda Fabia RS condivisa con Monica Cicognini. Una performance crescente, quella di Paperini, valsa – dopo la vittoria del tratto conclusivo – il terzo gradino del podio.

Quarti hanno concluso Marco Varetto e Vittorio Bianco, su Skoda Fabia RS: il pilota di Castiglione Torinese, seppur rallentato da un testacoda accusato nella sesta prova speciale, si era reso interprete di un acceso confronto con Claudio Arzà per la conquista di una posizione da podio, vincendo la settima prova speciale ma concludendo poi in quarta posizione assoluta dopo il doppio sorpasso subito dallo spezzino e da Thomas Paperini, che ha avuto il merito di recuperare ben quindici secondi di ritardo sul diretto avversario nel tratto conclusivo.

Quinta posizione per il vincitore della Coppa Italia 2025 Ivan Carmellino, in gara con Massimo Minazzi su Skoda Fabia RS. Il pilota piemontese, debilitato da una sindrome influenzale, ha preceduto il locale Rudy Michelini, sesto con Michele Perna sul sedile destro. Dietro al dodici volte vincitore della gara hanno concluso Christian Tiramani e Sauro Farnocchia, con la loro Skoda Fabia RS che ha preceduto quelle portate in gara da Antonio Rusce e Pietro Ometto, ottavi, e da Francesco Aragno e Giancarla Guzzi. A chiudere la top-ten sono stati Lorenzo Sardelli e Luigi Giovacchini, anch’essi su Skoda Fabia RS. A Niccolò Ardizzone e Alessandro Scartabelli è andato il successo tra le due ruote motrici, su Lancia Ypsilon. Il giovane di Borgomanero ha prevalso anche tra gli Under 25 presenti in gara.

La 61esima Coppa Città di Lucca, oltre ad assicurare a Marco Signor la seconda Coppa Italia della sua carriera, gli ha garantito anche la vittoria del Trofeo Pirelli Accademia. A Claudio Arzà, secondo assoluto, è andata invece la vittoria del Trofeo Michelin Italia.