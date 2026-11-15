Green Lucca e Le Mura Spring Basket, partnership rinnovata per altri tre anni

Green Lucca e Le Mura Spring Basketball annunciano il rinnovo della loro collaborazione. Green Lucca continuerà ad essere il main sponsor della squadra di basket femminile lucchese, confermando il proprio sostegno al progetto sportivo per altri tre anni. Un progetto condiviso che guarda al futuro, mettendo al centro le persone, il rispetto per l’ambiente e i valori dello sport, un accordo che consolida un percorso costruito nel segno della fiducia reciproca e di una visione comune, nella quale i risultati agonistici rappresentano soltanto una parte di un progetto più ampio, fondato sulla crescita del movimento cestistico, sulla valorizzazione delle giovani atlete e sulla diffusione di una cultura sportiva attenta alle persone e al territorio.

I primi tre anni di collaborazione hanno regalato soddisfazioni importanti, accompagnando una crescita costante del movimento e una prima squadra capace di sfiorare per ben due volte la promozione in Serie A2. Traguardi che testimoniano la qualità del lavoro svolto e alimentano la volontà di continuare a migliorarsi, con ambizione e concretezza.

“Con il rinnovato sostegno di Green Lucca a Le Mura Spring per il prossimo triennio – sottolinea il presidente di Green Lucca, Luigi Claroni – vogliamo garantire continuità e nuove prospettive a un progetto che vuole crescere dentro e fuori dal campo. Perché investire nello sport significa anche contribuire alla formazione delle nuove generazioni, rafforzare il legame con la comunità e promuovere valori capaci di lasciare un segno duraturo. La nostra mission, come ci ricorda la nostra capogruppo Green Utility Spa, è prima di tutto produrre valore senza sottrarre risorse alle generazioni future, nella forte convinzione che il profitto di un’impresa non debba essere solo economico e finanziario ma anche sociale e ambientale”.

“È con grande soddisfazione – commenta il presidente de Le Mura Spring, Luca Filippetto – che annunciamo il rinnovo di questa importante collaborazione. Green Lucca è un partner che in questi anni ha accompagnato e sostenuto la crescita della nostra società e del movimento cestistico sul territorio. Ci lega una visione comune che va oltre i risultati sportivi: crediamo entrambi nel valore dello sport come strumento di crescita, inclusione e partecipazione, e nella responsabilità di contribuire concretamente al benessere della comunità. È proprio questa condivisione di valori a rendere la nostra partnership così solida e significativa, dandoci nuovi stimoli per continuare a crescere insieme”.