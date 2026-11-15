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Porcari Volley, vittoria nel big match: Prato si arrende al quarto set
ragazze porcaresi conquistano il big match con un convincente 3-1 davanti al proprio pubblico
Prestazione di carattere per il Porcari Volley, che davanti al proprio pubblico ha conquistato ieri (14 novembre) una vittoria importante contro l’Ariete Prato. Le ragazze di Porcari si impongono per 3-1, portando a casa un successo prezioso al termine di una sfida combattuta, soprattutto nella seconda parte dell’incontro.
L’avvio è tutto a favore delle padrone di casa, che riescono a prendere subito il controllo della gara, aggiudicandosi i primi due set con autorità. Prato prova a reagire nel terzo parziale, riuscendo a riaprire momentaneamente la partita grazie a una rimonta e a una maggiore determinazione.
Nel quarto set le ospiti tentano nuovamente di mettere in difficoltà Porcari, ma la formazione di casa ritrova compattezza e lucidità proprio nel momento decisivo, riuscendo a chiudere il confronto e a festeggiare la vittoria.
Un successo importante per il Porcari Volley, che si aggiudica così il big match contro Prato e conferma il proprio valore in una sfida tutt’altro che semplice.