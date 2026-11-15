Tennis, clamorosa rimonta per il lucchese Michele Ribecai: in Grecia vince il primo Atp Challenger in carriera
Allenato dal maestro Ivano Pieri farà un balzo in avanti nella classifica Atp. Subito un nuovo impegno a Helsinki
Non solo Sinner, Berrettini, Musetti e Cobolli. Il tennis italiano continua a sfornare talenti di altissimo profilo e a far parlare di sé anche nel circuito Challenger, dove un altro grande protagonista si sta prepotentemente affacciando alla ribalta internazionale.
Dalla terra di Toscana sale sul palcoscenico globale Michele Ribecai. Il 23enne di Lucca, seguito dal maestro Ivano Pieri, ha scritto una pagina memorabile della sua giovane carriera conquistando il suo primo titolo nel circuito cadetto sul cemento greco dell’Atp Challenger di Hersonissos in Grecia. Una vittoria straordinaria, ottenuta ribaltando l’inerzia della finale contro il forte sudafricano Philip Henning con un perentorio 4-6, 6-2, 6-0.
Un trionfo che profuma di consacrazione e che ha un impatto devastante sulla sua crescita in classifica. Grazie ai 50 punti Atp conquistati in terra ellenica, il tennista lucchese vola a quota 246 punti complessivi, ritoccando sensibilmente il proprio primato personale e polverizzando il precedente best ranking che lo vedeva numero 259 del mondo. Le proiezioni lo proiettano stabilmente in una forbice tra la 232esima e la 234esima posizione globale, a suggellare una settimana perfetta aperta eliminando teste di serie calibro Andrej Nedic e Henry Searle.
Il movimento azzurro si arricchisce così di una nuova, splendida realtà: Lucca festeggia il suo campione, pronto a volare subito a Helsinki per scrivere un altro capitolo di una favola che è soltanto all’inizio.