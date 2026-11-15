Tennis, clamorosa rimonta per il lucchese Michele Ribecai: in Grecia vince il primo Atp Challenger in carriera

Non solo Sinner, Berrettini, Musetti e Cobolli. Il tennis italiano continua a sfornare talenti di altissimo profilo e a far parlare di sé anche nel circuito Challenger, dove un altro grande protagonista si sta prepotentemente affacciando alla ribalta internazionale.

Un trionfo che profuma di consacrazione e che ha un impatto devastante sulla sua crescita in classifica. Grazie ai 50 punti Atp conquistati in terra ellenica, il tennista lucchese vola a quota 246 punti complessivi, ritoccando sensibilmente il proprio primato personale e polverizzando il precedente best ranking che lo vedeva numero 259 del mondo. Le proiezioni lo proiettano stabilmente in una forbice tra la 232esima e la 234esima posizione globale, a suggellare una settimana perfetta aperta eliminando teste di serie calibro Andrej Nedic e Henry Searle.