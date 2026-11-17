Lucchese, nella gara di Coppa con il Piacenza mister Morgia non vuole rischiare niente. E terrà a riposo molti giocatori facendo turnover.

A fare l’elenco delle difficoltà attuali è mister Morgia, alla vigilia della gara di Coppa: “Di Lo Russo non siamo ancora in grado di sapere con precisione cosa ha, ma sicuramente è una pizzicata al collaterale e in quei casi come minimo sono 20-30 giorni di stop. È un giocatore in cui credo tantissimo, può ricoprirmi qualsiasi ruolo d’attacco, è un giocatore che piace a me tantissimo. Gioè domani non lo porto perché mi interessa più la partita di domenica che quella di domani. Voglio arrivare a domenica con con almeno 13-14 giocatori importanti. Anche Amodio, che ha fatto 20 minuti domenica, mi ha detto che c’è ancora qualche problemino, quindi saremo proprio al numero minimo risicato. E poi la cosa che mi preoccupa di più è proprio che nel calcio che ho in testa io gli attaccanti per me sono fondamentali e in questo momento ci sono rimasti due”.

“Domani per fortuna c’è questa partita di Coppa Italia dove posso schierare Dionisi, che almeno lo vedo per la prima volta con me. Qualcuno dovrà giocare perché la rosa ormai è talmente ristretta, ma pochissimi dei titolari, fra cui i centrali, anche se anche loro sono rimasti in pochi. Aggregherò e molto probabilmente farò esordire anche qualche ragazzo della juniores perché li conosco, so che è una bella soddisfazione anche per loro in questo momento e qualcuno è anche valido”.

Qualcuno dei ragazzi potrebbe esordire dal 1′. “Credo che non avremo altrimenti nemmeno il numero minimo da mettere in campo, perché io non porto nessuno di quelli che mi serve per domenica. Non voglio rischiare niente, quindi Gioè e Sirbu restano qua, come Baldari che ha sempre giocato. Cambio portiere e chi non gioca (Guacci, ndr) lo lascio qua. Io sarò un inguaribile sognatore e un inguaribile ottimista come sono sempre stato, però io me la voglio giocare fino in fondo e voglio cercare di mettere nella testa dei ragazzi che per noi l’obiettivo dichiarato all’inizio era quello di entrare nelle prime posizioni e noi dobbiamo cercare di infilarci dentro un’altra volta”.

“Per fortuna ci è rientrato dal prestito Onu, che è uno in più da utilizzare – prosegue Morgia – Quello che che ho detto ai direttori e al presidente è che per migliorare le cose bisogna fare acquisti mirati. Secondo me di punte centrali, tutto sommato, ne abbiamo tre. A noi ci serve chi si sostituisce Kernezo, che non abbiamo mai avuto, Mi serve gente che mi cambi il passo, gente che abbia non solo l’idea di andare dentro, ma dell’assist, delle coperture, dei ruoli esterni che mi cambino le partite come Sirbu e come, secondo me, potrà fare bene anche Lo Russo dall’altra parte. Lombardi è più un giocatore quantitativo che qualitativo e va bene, ha fatto due buone partite secondo me. Un’altra ricerca da fare è un difensore esterno mancino over che abbia tanta gamba“.