Premiata la carriera internazionale dell’alpinista, capace di conquistare vette inviolate come Cima Italia e l’Ama Dablam, promuovendo lo sport e la solidarietà

Il Gonfalone d’argento va all’alpinista lucchese Riccardo Bergamini. Si tratta della più alta onorificenza conferita dal Consiglio regionale della Toscana, destinata a persone e realtà che si sono particolarmente distinte nei rispettivi ambiti, contribuendo a dare prestigio alla Toscana in Italia e nel mondo.

Alla cerimonia erano presenti il vicesindaco di Lucca, Moreno Bruni, e il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini. Sono arrivati anche i complimenti del sindaco di Lucca, Mario Pardini, per il prestigioso riconoscimento.

“Un percorso – ha detto il vicesindaco Bruni – fatto di passione, determinazione e spirito di avventura, che porta Lucca sulle grandi montagne del mondo, contribuendo a promuovere i valori dello sport e della solidarietà, insieme al nome della nostra città a livello internazionale. Il Comune di Lucca si congratula con l’alpinista lucchese Riccardo Bergamini per il prestigioso riconoscimento, motivo di orgoglio per tutta la comunità”.

Il premio valorizza il percorso alpinistico internazionale di Bergamini, protagonista di importanti imprese sulle montagne più alte del mondo, con ascensioni oltre gli 8mila metri senza ossigeno supplementare. Tra le sue recenti realizzazioni, la prima salita di una vetta inviolata nel Karakorum pakistano, battezzata Cima Italia, e la conquista dell’Ama Dablam, in Nepal, a 6.858 metri.