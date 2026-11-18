Si è conclusa con una sesta posizione assoluta la partecipazione di Rudy Michelini alla 61esima Coppa Città di Lucca . Il pilota lucchese, affiancato da Michele Perna sulla Skoda Fabia RS schierata da P.A. Racing con i colori di Movisport, ha archiviato l’appuntamento valido come Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2026 con un risultato inferiore alle aspettative della vigilia.

La Coppa Città di Lucca chiude comunque una stagione che ha visto il pilota lucchese protagonista nell’International Rally Cup, conclusa al quarto posto assoluto e in seconda posizione nella classifica del Trofeo IRC Challenge ed un percorso nella Coppa Rally di Zona che ha avuto la sua massima espressione con la vittoria assoluta al Rally degli Abeti e due secondi posti, al Rally Il Ciocco ed al Rally Casciana Terme.