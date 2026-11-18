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Coppa Città di Lucca: sapore amaro per Rudy Michelini arrivato al sesto posto
Il dodici volte vincitore della corsa rallentato in avvio da un concorrente. Sfuma nel finale la rimonta verso il podio
Si è conclusa con una sesta posizione assoluta la partecipazione di Rudy Michelini alla 61esima Coppa Città di Lucca. Il pilota lucchese, affiancato da Michele Perna sulla Skoda Fabia RS schierata da P.A. Racing con i colori di Movisport, ha archiviato l’appuntamento valido come Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2026 con un risultato inferiore alle aspettative della vigilia.
Un confronto iniziato in salita, con Michelini rallentato nell’ultimo tratto della prima prova speciale, la “Pizzorne”, da un concorrente che lo precedeva. Il prosieguo di gara ha poi visto il dodici volte vincitore della manifestazione migliorare progressivamente i propri riscontri cronometrici, arrivando a occupare la quarta posizione assoluta a due prove speciali dal termine, parziale ridimensionato dai riscontri fatti registrare nei restanti tratti cronometrati. Un epilogo che lascia amarezza, soprattutto per il valore attribuito da Michelini all’appuntamento di casa, affrontato con ambizioni ben diverse.
La Coppa Città di Lucca chiude comunque una stagione che ha visto il pilota lucchese protagonista nell’International Rally Cup, conclusa al quarto posto assoluto e in seconda posizione nella classifica del Trofeo IRC Challenge ed un percorso nella Coppa Rally di Zona che ha avuto la sua massima espressione con la vittoria assoluta al Rally degli Abeti e due secondi posti, al Rally Il Ciocco ed al Rally Casciana Terme.