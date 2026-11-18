Quattro degli incontri della quarta giornata dei campionati maschili a squadre sono finiti 4-3: si sono decisi all’ultima sfida con grande successo

Grandi soddisfazioni per il Tennistavolo Lucca, reduce dalle vittorie di tutte e cinque le partite giocate contro le altre società della quarta giornata dei campionati a squadre maschili.

In serie B/2 (girone E) la prima squadra ha vinto 4-3 a Firenze sul campo del Tennistavolo Firenze, terza vittoria consecutiva. Johan Pature ha vinto entrambi i singolari per 3-1. Nicola Bemi ha vinto un singolare, anche lui per 3-1. Il punto decisivo l’ha portato Massimo Cattoni, vincendo 3-0 l’ultimo incontro.

Anche in serie C/2 (girone A) il Tt Lucca ha vinto 4-3 in trasferta contro il Dlf Viareggio A, ed è alla terza vittoria di fila. Luca Gherardi ha vinto due singolari e Guido Niccoletti uno. Il quarto punto è di Simone Madrigali, che ha vinto l’ultimo incontro al quinto set.

In serie D/1, girone C, il Tt Lucca C ha battuto 4-3 in casa il Tt Pistoia B ed è ancora a punteggio pieno dopo quattro giornate. Davide Valenti Radici ha vinto entrambi i singolari per 3-0. Tommaso Ragghianti e Marco Cattani hanno vinto un singolare ciascuno.

In serie D/2 (girone A) il Tt Lucca A ha battuto 4-3 in casa il Tt Forte dei Marmi 2008 A, con un punto a testa per i quattro giocatori. Martina Stefani ha vinto al quinto set, Michela Carmassi e Giovanni Viani per 3-0, e Filippo Suppo al quinto set dopo essere stato sotto 0-2.

Nel girone B il Tt Lucca B ha vinto 6-1 in casa contro il Dlf Pisa. Massimo Del Greco ha vinto due singolari e, insieme a Gianluca Martinucci, anche il doppio. Giulio Quattriglia, Antonello Donisi e Martinucci hanno vinto un singolare ciascuno.