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Liza Bellandi del Gs Orecchiella Garfagnana vince la Maratona di Assisi
24 novembre 2026 | 10:52
Ha tagliato il traguardo in 3 ore, 25 minuti e 51 secondi
Ha tagliato il traguardo in 3 ore, 25 minuti e 51 secondi, lasciandosi dietro tutte le altre. Liza Bellandi del Gs Orecchiella Garfagnana ha vinto la maratona femminile di Assisi.
Alle sue spalle sono arrivate Concetta Della Rocca e Cecilia Enuca. Nella San Francesco Marathon maschile, trionfa Lorenzo Lotti con il tempo di 2 ore 32 minuti 19 secondi, conquistando la sua terza vittoria sulle strade di Assisi, dopo i successi del 2023 e del 2025.
La terza edizione si chiude con il record di partecipazione: oltre 2.300 iscrizioni.