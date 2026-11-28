Gli emiliani sono abbonati ai pareggi e in casa in questa stagione non hanno mai perso. In parità i precedenti in Emilia

Il Mezzolara, avversaria di domani (29 novembre) della Lucchese condivide con il Sasso Marconi il quint’ultimo posto della classifica con i suoi 12 punti. I bolognesi hanno 5 lunghezze di ritardo dalla salvezza diretta occupata dal Tau Calcio Altopascio con i suoi 17 punti. Insieme al Grassina e al Ghiviborgo è la squadra che ha vinto una sola partita, come la Lucchese ha perso tre partite, ed è la squadra che ha pareggiato più di tutte le altre, dividendo la posta in palio per 9 gare

Storia

È tornata in serie D dopo essere caduta nel limbo dell’Eccellenza nelle ultime due stagioni consecutive. La squadra bolognese è stata una presenza in pianta stabile della serie D per un ventennio a partire dalla stagione 2004-05 per arrivare al 2023-24

Cammino

La sconfitta maturata nelle battute finali al Buon Riposo di Pozzi di Seravezza ha interrotto una miniserie utile di due risultati, iniziata dopo la sconfitta più larga maturata il primo novembre 2026 in casa del Prato per 4-0. Il poker di reti subito dai lanieri aveva interrotto una serie utile di 7 risultati iniziata con la vittoria al fotofinish con la Nuova Ternana e proseguita con 6 pareggi consecutivi. Nelle prime due gare di campionato aveva chiuso a reti bianche l’esordio interno con la Rondinella Marzocco prima di capitolare a Siena per tre a zero

Bilancio interno

12 punti in campionato e nove di questi ottenuti nelle gare interne. Il Mezzolara insieme alle grandi del campionato in ordine di classifica, Prato, Nuova Ternana, Siena, Follonica Gavorrano e Lucchese in casa è ancora imbattuto. Non perde allo Zucchini di Budrio dall’8 marzo 2026 quando venne battuta dall’Osteria Grande per 1-0 in Eccellenza, l’ultima sconfitta in serie D era coincisa con la gara di congedo il 5 maggio 2024 ad opera del Progresso per 2-1.

Il primo e unico successo casalingo è arrivato il 16 settembre 2026 nel turno infrasettimanale ai danni della Nuova Ternana per 2-1, sono 6 i pareggi casalinghi di cui i primi due in ordine cronologico con Rondinella e Grassina a reti bianche, ha chiuso sull’1-1 i confronti con Terranuova Traiana e Follonica Gavorrano e sul 2-2 ha terminato le gare con Sasso Marconi e Scandicci. È suo il record di pareggi davanti al proprio pubblico. È andata in gol complessivamente 11 volte di cui 8 in casa segnando solamente 2 reti neli primi 45 di gioco grazie alle quali ha chiuso le prime frazioni in vantaggio nei confronti del Sasso Marconi e del Terranuova Traiana, 6 le reti segnate nel secondo tempo di cui 2 al minuto 93 che le hanno permesso di evitare la sconfitta con il Sasso Marconi e di vincere la sfida con la Nuova Ternana. Ha incassato 7 reti di cui 3 nel primo tempo e una in più nel secondo. Le quattro del secondo tempo sono tutte arrivate nell’ultimo quarto d’ora

Cifre

Solo Rondinella Marzocco e Progresso a quota 8 e Ghiviborgo con 10 reti hanno realizzato meno gol del Mezzolara. 11 le reti segnate dai ragazzi di Zecchi con 7 interpreti diversi. Il miglior marcatore è Larhrib con 3 gol con 2 ci sono Chmangui e Salonia, a quota 1 troviamo Compagnone, Mazzetti, Fabbri e Fusari. Non ha avuto alcun rigore a favore e nessuno contro, l’unico cartellino rossi è stato mostrato a Molara espulso insieme a Pettinari nel concitato finale con la Nuova Ternana

Volti nuovi

Sono 18 i nuovi arrivati. In porta dalla Primavera della Reggiana arriva Cacciamani insieme al difensore Di Lieto. In difesa dall’Imolese Primavera è stato acquisito Hoxha insieme a Ayari, sempre nel reparto arretrato è stato preso Fabbri, il quale fino a gennaio 2026 militava nel San Marino prima di passare al Tropical Coriano, Fusari lo scorso anno militava nel Sanpaimola, il difensore Capece e l’attaccante Mazzetti lo scorso anno giocavano nel settore giovanile del Bologna. A centrocampo Molara era al Modena Primavera, Compagnone al Trastevere, Errichiello alla Correggese, Rizzo arriva dall’Albalonga dopo aver giocato fino a dicembre 2025 al Sondrio, Morelli era alla Adriese e Larhrib fino a gennaio 2026 indossava la maglia del Varesina prima di approdare alla Sammaurese. In attacco il figlio d’arte Lantignotti arriva dal Cesena Primavera, Sala dal Cittadella Modena, Battistini fino a ottobre 2025 giocava nel San Giuliano prima di passare alla Lavagnese, Martuzzi fino a dicembre 2025 indossava la maglia dell’Osteria Grande per poi approdare al Granamica

Stranieri

Sono cinque i calciatori stranieri nelle fila dei bianco-celesti. Fabbri è Sanmarinese, Hoxha e Bungaja sono albanesi, Larhrib è marocchino e Ayari è italo-tunisino

Allenatore

Nicola Zecchi è legato a doppio filo al Mezzolara. Promosso sul campo nel vero senso della parola, da giocatore e da tecnico. Il tecnico bolognese è stato un centrocampista poi diventato terzino, ha mosso i primi passi da calciatore al settore giovanile del Bologna, in serie D ha indossato le maglie di Crevalcore e Mezzolara e proprio con quest’ultimi vince i playoff nazionali di Eccellenza staccando il biglietto per la Serie D nella stagione 2003-04, continuando a militare nella stessa formazione anche nel biennio successivo in serie D. la carriera da calciatore si è sviluppata in Emilia vincendo il campionato di Promozione con l’Anzolavino. Il dottor Zecchi, laureato in scienze motorie, intraprende la carriera da tecnico allo Zola Predosa nella stagione 2011-12 allenando i bambini. Nella stagione 2021-22 è il vice-allenatore di Gaetano Fontana all’Imolese ed affronta per la prima volta la Lucchese nel campionato di serie C al Porta Elisa in una gara pareggiata il 18 gennaio 2022 per 3-3 nella quale lo stesso Zecchi era in panchina a dirigere le operazioni per la squalifica dello stesso Fontana. La Lucchese di Pagliuca ribaltò il vantaggio di Turchetta arrivato dal dischetto con la doppietta di Semprini e la terza rete di Niccolò Belloni che sembravano chiudere i giochi, l’Imolese annullò il doppio vantaggio con De Sarlo e il pareggio di Nicolas Antony Belloni. In una gara nella quale nel primo tempo Rossi aveva parato una massima punizione calciata da Fedato. L’anno successivo Zecchi vince il campionato di Promozione alla guida della Zola Predoisa rimanendo sulla stessa panchina nel biennio successivo. Nella passata stagione torna al Mezzolara e riporta la squadra nel suo habitat naturale la serie D una categoria che il club felsineo aveva abbandonato negli ultimi 2 anni dopo averne preso parte per venti anni consecutivi. È stata una vera e propria impresa quella dello scorso anno visto che in questo girone era inserita la società Polisportiva Ars Et Labor di Ferrara meglio conosciuta come la Spal

Precedenti

E la terza volta che la Lucchese si presenta al Petro Zucchini di Budrio, rispetto alle due precedenti partite questa volta giocherà su un campo in erba sintetica. I precedenti in Emilia sono in parità. La Lucchese vinse a Budrio il 13 gennaio 2013 per 3-2 Chiarabini aprì le marcature nel primo e nel secondo tempo, al quale rispose Akilo nella prima frazione e Arsenio nella seconda a 3 dalla fine Canalini realizzò il gol partita per la Pantera. L’ultimo confronto andò in atto 13 anni fa, il 24 novembre 2013 e si impose il Mezzolara per 2-1. I rossoneri passarono in vantaggio con Calistri in apertura, ancora Akilo firmò il pareggio prima del gol partita per gli emiliani realizzato a metà ripresa da Visani

Arbitro

La sfida dello Zecchini è stata affidata al signor Emanuele Velocci di Frosinone con gli assistenti Paulo Ndoja di Bassano del Grappa e Vincenzo Pallone di Vicenza. Il direttore di gara frusinate dirige le due squadre per la prima volta, nella giornata in cui fa il suo debutto in questo girone

Rosa

Portieri: Cacciamani Niccolò ex Reggiana Primavera, Cipriani Matteo, Avanzini Rocco

Difensori: Hoxha Klajdi ex Imolese Primavera, Fabbri Filippo fino a gennaio 2026 al San Marino poi al Tropical Coriano, Chmangui Said, Bungaja Bernardo, Fusari Riccardo ex Sanpaimola, Capece Matteo ex Bologna U19, Pietrobuoni Tommaso, Di Lieto Filippo ex Reggiana U17, Musiani Manuel

Centrocampisti: Morisi Matteo, Molara Christian ex Modena Primavera, Compagnone Diego ex Trastevere, Errichiello Andrea ex Correggese, Rizzo Cristiano fino a dicembre 2025 al Sondrio poi all’Albalonga, Morelli Marcello ex Adriese, Ayari Enis ex Imolese, Larhrib Hamza fino a gennaio 2026 giocava nella Varesina per poi approdare alla Sammaurese