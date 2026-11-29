Ci sono due atlete originarie della Lucchesia e in forza al Centro Sportivo Carabinieri di Bologna , tra i premiati nel pomeriggio di ieri sabato 28 novembre a Palazzo Ducale a Lucca nella cerimonia ufficiale di consegna delle Benemerenze Sportive Nazionali relative all’anno 2026, organizzata dal Comitato Regionale Toscana del Coni Delegazione Provinciale di Lucca.

Le onorificenze sportive costituiscono l’attestazione di merito conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ad atleti, tecnici, dirigenti e società che, attraverso la propria attività e i risultati conseguiti, hanno onorato lo sport italiano contribuendo alla diffusione dei suoi valori. Nel corso dell’evento, particolare rilievo è stato conferito ai risultati ottenuti dalle rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri.