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Due carabiniere tra gli atleti premiati a Palazzo Ducale
Sono Idea Pieroni ed Elisa Naldi, in forza al Centro Sportivo Carabinieri di Bologna
Ci sono due atlete originarie della Lucchesia e in forza al Centro Sportivo Carabinieri di Bologna, tra i premiati nel pomeriggio di ieri sabato 28 novembre a Palazzo Ducale a Lucca nella cerimonia ufficiale di consegna delle Benemerenze Sportive Nazionali relative all’anno 2026, organizzata dal Comitato Regionale Toscana del Coni Delegazione Provinciale di Lucca.
Le onorificenze sportive costituiscono l’attestazione di merito conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ad atleti, tecnici, dirigenti e società che, attraverso la propria attività e i risultati conseguiti, hanno onorato lo sport italiano contribuendo alla diffusione dei suoi valori. Nel corso dell’evento, particolare rilievo è stato conferito ai risultati ottenuti dalle rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri.
Sono state insignite della medaglia al merito sportivo di bronzo per i prestigiosi traguardi raggiunti in ambito nazionale e internazionale la carabiniera scelta Idea Pieroni (disciplina del salto in alto, medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo 2026 e finalista ai Campionati Europei 2026) e la carabiniera Elisa Naldi, (disciplina del salto in lungo, Campionessa Italiana Assoluta 2024).
Le onorificenze alle atlete dell’Arma sono state consegnate dal tenente colonnello dei carabinieri Giovanni Caruso, vice comandante del Provinciale di Lucca.