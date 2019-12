Tante novità per l’edizione 2019 del Ciocchetto

Siamo entrati, da qualche giorno, nel mese di dicembre, il mese delle festività di fine anno e, come ormai quasi trentennale tradizione, è anche il mese dell’appuntamento da corsa natalizio per antonomasia, il 28esimo Ciocchetto Event, a calendario nel fine settimana che precede il Natale. Il Ciocchetto, come è ormai conosciuto, torna per la sua edizione duemiladiciannove i prossimi 20 e 21 dicembre.

Già aperte le iscrizioni, con chiusura prevista per venerdì 13 dicembre.

Le novità

La prima, importante novità è nei giorni di svolgimento, che sono stati anticipati al venerdì e sabato, per dare modo a tutti di poter rientrare, con comodo, alla domenica ma anche di partecipare alla premiazione finale del sabato sera e alla festa degli auguri e di saluto che seguirà, nella cornice natalizia del Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & Spa.

Il Ciocchetto Event presenta poi ulteriori novità nel percorso di gara – sempre disegnato interamente all’interno della Tenuta Il Ciocco – con una nuova Super Prova Speciale di cinque chilometri, che verrà disputata sia al venerdì che al sabato.

Insieme alle vetture moderne, possono partecipare a Il Ciocchetto Event anche le macchine storiche, con la particolarità che, in questa gara, partono mescolate in un elenco di partenza assemblato per affinità di prestazioni.

Ricco e originale, come consuetudine, il carnet dei premi, con in testa, per importanza – e per essere assai ambito – il trofeo che, dal 2004, è dedicato al ricordo di Maurizio Perissinot, inventore del Ciocchetto, che viene consegnato al navigatore primo classificato.

Un altro premio in tema sarà assegnato alla vettura che verrà giudicata più natalizia, vale a dire con la livrea o l’addobbo che verrà valutato il migliore da una votazione che verrà lanciata, nei giorni della gara, sulle pagine social Cioccorally.

Allo scopo di incentivare la partecipazione degli equipaggi storici, Automobile Club Lucca e Ose Organization Sport Events riservano uno sconto del 20 per cento sulla iscrizione al Ciocchetto Event a coloro che hanno preso parte al rally Coppa Ville Lucchesi 2019.

Il programma

Il 28esimo Ciocchetto Event entrerà nel vivo giovedì 19 dicembre, con l’apertura, nel tardo pomeriggio, delle verifiche tecnico-sportive, presso la Locanda alla Posta e allo stadio del Ciocco, che proseguiranno fino alla prima serata.

Le operazioni preliminari di verifica tecnico-sportiva proseguiranno anche nella mattina di venerdì 20 dicembre, insieme alla distribuzione dei road book. Sempre venerdì, dalle 9 alle 14 avranno luogo le ricognizioni del percorso, che precedono di poco la partenza della prima tappa del Ciocchetto Event, prevista per le 15 dallo stadio del Ciocco.

L’arrivo della prima frazione avverrà alle 21,45 al Ciocco Parking2.

Sabato 21 dicembre il via della seconda tappa, alle 9,30, con arrivo finale alle 17,15.

Quattordici, in totale, le prove speciali previste, sette nella prima tappa e sette anche nella seconda, che comprendono anche un passaggio per ogni giornata sulla nuova Super Prova Speciale di 5 chilometri.

Lo scorso anno a vincere Il Ciocchetto Event sono stati Umberto Scandola, con D’Amore (Skoda Fabia R5), mentre Bottoni-Nappa, su Opel Kadett Gte, si sono aggiudicati la classifica tra le auto storiche.

Rally Automobile Club di Lucca

È una sfida tutta interna ai tanti piloti e navigatori iscritti, licenziati dell’Automobile Club Lucca, sia tra gli equipaggi che corrono tra le vetture moderne che con le auto storiche. Entrambe queste classifiche si decideranno a Il Ciocchetto Event, con Favero-Perrone (Peugeot 106), attuali capoclassifica piloti e navigatori, che dovranno guardarsi le spalle dall’ultimo assalto di Taddei-Salotti, primi nella Under 25. Anche le classifiche dei vari raggruppamenti delle auto storiche si decideranno al Ciocchetto.