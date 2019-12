Pioggia di medaglie per la Ritmica Girasole nelle gare del weekend

Importanti risultati nel weekend per la Ritmica Girasole.

La squadra lucchese di ginnastica nello scorso weekend (14 e 15 dicembre), era di scena sulle pedane della decima edizione del Trofeo Riboli, a Carasco. Ghiotta occasione per le allenatrici Chiara Conforti ed Alice Martinelli di testare gli esercizi studiati e preparati in palestra.

Test positivo: tutte le ginnaste del team Girasole scese in pedana, si sono ben comportate ed hanno racimolato un bel bottino di medaglie, iniziando col botto la nuova stagione.

La piccola Sonia Galli, classe 2010, esordiente nella categoria gold, la più difficile, non si è fatta intimorire e con due esercizi simpatici ed espressivi ottiene un bellissimo ed inaspettato oro alla fune e il bronzo al corpo libero.

Oro anche per la più esperta Emma Franchini al cerchio, nella categoria Under 17 C. Oro per Emili Shani alla fune, nella categoria Propaganda B e per Valeria Pacini al cerchio, nella categoria Propaganda C.

Argento per Sara Bagneschi al nastro, nella categoria Under 15 B. Bronzo per Luisa Abballe alla palla, nella categoria Propaganda D, rientrante in gara dopo mesi di stop forzato. Bronzo anche per Rachele Giorgetti alla palla, nella categoria Under 15 B, che nonostante alcuni errori dovuti all’emozione è risultata tra le migliori del suo anno.

Quinta classificata a fune e palla Angelica Coltelli, nella difficilissima categoria Junior Gold, in cui si sono susseguite in pedana ginnaste di calibro nazionale, con cui Angelica si è volentieri confrontata, dimostrando a tutti la sua enorme crescita rispetto allo scorso anno.

Come se non bastasse una “girasolina”, Rachele Giorgetti viene incoronata come Miss Eleganza, premio esteso a tutte le splendide ginnaste lucchesi della Ritmica Girasole che in questo fine settimana hanno conquistato la Liguria con la loro bravura.