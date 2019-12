Quinto posto assoluto per Luca Panzani al Ciocchetto Event

Ultima gara dell’anno per Luca Panzani, il regalo di Natale di Pavel Group, conclusa con un nuovo ed esaltante risultato, il quinto posto assoluto ottenuto al 28esimo Rally Ciocchetto Event, primo di due ruote motrici e di classe R3C.

Dunque, dopo le notevoli performance offerte durante la stagione nel trofeo Renault Clio R3 open, Panzani, ritrovando al fianco Francesco Pinelli, ha onorato al meglio il regalo ricevuto portando la sua Renault Clio R3C, ovviamente come portacolori di Jolly Racing Team, al massimo possibile, nel bel mezzo di un confronto dove ovviamente le vetture a trazione integrale l’hanno fatta da padrone.

Per Panzani, quella di quest’anno era l’ottava partecipazione al Rally Ciocchetto, spesso disputato con prestazioni di alto livello e con le vetture più disparate, con il miglior risultato il secondo posto assoluto nel 2017 con una Ford Fiesta R5. Il risultato di quest’anno si può definire eccezionale date le condizioni in cui si è corsa la gara. Pioggia incessante praticamente in entrambe le giornate di gara, strade estremamente difficili da interpretare anche per via del dover sopperire con gomme “stampo” intagliate alla mancanza della misura di gomme da pioggia per la sua Renault Clio R3, con evidente difficoltà di guida. Per tutta la gara Panzani ha gravitato però nella top ten assoluta, a conferma delle doti intatte di pilota veloce ed affidabile.

“Meglio di così non si poteva fare – dice Panzani – sia per la presenza di grandi piloti e di vetture integrali, per non parlare poi delle difficoltà date da non avere gomme adatte per tutta la gara. Abbiamo dunque tratto il meglio da quello che avevamo a disposizione e ringrazio Pavel Group, i fratelli Lenzi, per quanto hanno fatto per farci arrivare a questo risultato che ritengo esaltante. Voglio rendere onore comunque a Tommaso Ciuffi, che si è espresso su altissimi livelli fino all’ultimo, per poi fermarsi per un guasto a pochi metri dal fine gara. La vittoria tra le due ruote motrici ritengo comunque che sia idealmente sua”.