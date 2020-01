Alberto Remedi al top al Roma Challenge di Jiu Jitsu

Ultimo incontro del 2019 per il forte atleta viareggino Alberto Remedi che si conclude al top con il Roma Challenge di Jiu Jitsu.

Il livello altissimo delle cinture nere nel panorama nazionale, non hanno scalfito il maestro Alberto Remedi che conquista ancora un oro in categoria ed un bronzo nell’assoluto. Quest’ultimo dal sapore amaro per una decisione arbitrale contro colui che sarà argento in finale.

Plauso del coach della nazionale professor Bernardo Serrini che lo descrive da sempre come esempio di dedizione e lealtà anche in età avanzata. Nonostante qualche acciacco per la pregressa attività agonistica,rimane un esempio da seguire in ambito sportivo nazionale.