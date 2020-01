Ritmica Lucca, atlete protagoniste alla prima prova dei regionali di serie D

Domenica (26 gennaio) si è svolta a Viareggio la prima prova dal campionato regionale Fgi di Serie D Silver Zona Mare. Le ginnaste della Ritmica Lucca hanno affrontato la prima gara dell’anno, inaugurando alla grande la nuova stagione agonistica.

La prima squadra a scendere in pedana per la categoria Junior/Senior LA è stata quella formata da Alice Landucci, Corinna Belmonte, Chiara Giulianelli e Ludovica Orsi che con i nuovi e frizzanti esercizi sono arrivate quarte a pochissimi centesimi dal podio.

A seguire è stato il turno della squadra Junior/Senior LB dove Antonia Ilie, Emma Froli e Matilde Petretti hanno presentato un coinvolgente esercizio collettivo corpo libero, mentre Giada Lamberti e Giulia Bottaini hanno eseguito con sicurezza l’esercizio coppia cerchi, il totale ha portato la squadra a piazzarsi al sesto posto.

Nella categoria allieve LC meritatissimo secondo posto per Lara Giannecchini, Flavia Vezzoso e Irene Spina che hanno condotto un’ottima gara e hanno dimostrato grinta e padronanza della pedana.

Le ultime a gareggiare sono state le squadre Junior/Senior LC dove la squadra formata da Ambra Paladini, Sabrina Ionescu e Martina Franciosini ha conquistato il quarto posto, nonostante Martina fosse reduce da un infortunio e le tre ginnaste fossero le più piccole della categoria, hanno retto molto bene il confronto con ginnaste più esperte. Quinto posto per Marta Braschi, Caterina Bandoni, Sofia Pardini, Sofia Fazzi, Gloria Conti e Tina Sassetti, che nonostante l’influenza ha gareggiato comunque per non mettere in difficoltà le compagne.

Tutti questi risultati fanno ben sperare per la seconda prova, che si svolgerà il primo fine settimana di marzo.