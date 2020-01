Raffaello Motto, al via il campionato di serie A1 con la fuoriclasse bielorussa Katsiaryna Halkina

Con la prima prova in programma domani (1 febbraio) a Fabriano, in provincia di Ancona, prende il via la serie A1 di ginnastica ritmica, dove la Raffaello Motto punta a confermarsi ai vertici nazionali, dopo il quinto posto dello scorso anno.

La società viareggina si presenterà all’appuntamento di apertura del campionato con la fuoriclasse bielorussa Katsiaryna Halkina, accolta calorosamente giovedì pomeriggio al Pardini Sporting Center di Lido di Camaiore dallo staff tecnico e dagli atleti di tutte le sezioni.

La squadra della Motto per la serie A1 sarà composta da Juna Campomagnani, Sara Rocca, Sofia Sicignano, Marzia Tarquini, Linda Viani, Chiara Vignolini e, appunto, Katsiaryna Halkina, guidate dalla responsabile tecnica Donatella Lazzeri e dall’allenatrice Francesca Cupisti.

Le prove successive si svolgeranno a Eboli e Desio, rispettivamente il 15 ed il 29 febbraio. Dodici le società al via: le prime sei si qualificheranno per la Final Six (si svilupperà su scontri diretti), le ultime tre retrocederanno in A2.