Tennistavolo Villaggio, successo pesante per la C1 contro Firenze

Ancora un weekend di successi per il Tennistavolo Villaggio.

Dopo la vittoria importantissima di settimana scorsa contro Carrara, la squadra di C1 nazionale non si ferma e conquista un’altra pesantissima vittoria per 5-3 contro il Tt Firenze; partita dove ancora una volta sono risultate determinanti le prestazioni di capitan Vasta (2 punti), Gherardi (2 punti) e Ringressi (1 punto) che proiettano la squadra sempre più al comando e ad un passo dalla promozione in serie B.

Dieci vittorie su dieci incontri disputati recita il tabellino per la squadra di serie C2 girone A che non lascia scampo all’Aics con un perentorio 5-0 (doppiette di Casini e Larindi) ed un punto del giovane bacci grande rivelazione del campionato.

In D1 arrivano purtroppo due preventivabili sconfitte per le squadre del girone A e C rispettivamente contro le capoliste Carrara (5-2 con doppietta di un ottimo Ragghianti) e Sestese dove, solo per poco, non arriva l’impresa: 5-4 il risultato finale a favore degli avversari ma dove si segnala una grande prova di Maffei (tripletta), seguita dal punto del giovanissimo Niccoletti.

In D2, ottime notizie dal girone A, con la squadra che si impone 5-1 in un delicatissimo match salvezza contro Pisa (doppiette di Abballe e Amabile e un pt di Riccomini) avvicinando sempre più l’obiettivo prefissato a inizio stagione. Nel girone B preventivabile sconfitta per 5-2 contro la capolista Pisa in un match in cui gli atleti lucchesi comunque non sfigurano portando a casa punti con Rossi e Baicchi Niccolò. Infine bella vittoria nel girone C con la squadra di capitan Ricci che vince cosi come all’andata 5-3 contro Pisa grazie alle doppiette dei soliti Ricci e Mei accompagnate dal punto di un ottimo Naldi.

In D3 bilancio di una vittoria ed una sconfitta: la squadra del girone A ottiene la seconda vittoria di un ottimo fino ad ora girone di ritorno per 5-2 contro Livorno, con ottime prestazioni di Tofani e di un rinato Bonturi (doppietta ciascuno) seguite dal buon punto di Dell’Orfanello. Sconfitta invece per 5-3 la squadra del girone B contro Cascina dove non bastano il punto ciascuno conquistato da capitan Malavasi, Farnocchia e Raffaelli.

Infine, arrivano purtroppo due sconfitte dal campionato di serie C femminile dapprima contro Livorno per 4-1 (punto del doppio Bortoli-Demi) e successivamente per 3-2 contro Firenze dove però superba è la prestazione di Demi con la doppietta personale. Buone prove anche per Mori e Ramacciotti.