Nuoto sincronizzato, chiusa in anticipo la stagione invernale dell’Aquatica Massarosa

Si chiude in anticipo la stagione invernale di gare per il nuoto sincronizzato a causa dell’emergenza coronavirus. L’ultima gara si sarebbe dovuta svolgere il 2 marzo ma tutto è stato sospeso e ora si attende una ripresa per la stagione estiva.

L’ultima gara per la categoria Esordienti B ed Esordienti A dell’Aquatica Massarosa si è tenuta il 22 febbraio e in cui le atlete Letizia Martinelli, Anna Malfatti, Anna Sforzi e Giada Pardini hanno ottenuto con ottimi risultati le stelle che permetteranno di accedere alle gare successive.

Il 23 febbraio per la categoria Junior l’atleta Alice Deinite ha ottenuto il punteggio per la qualificazione ai campionati italiani che si sono svolti dal 6 all’8 marzo a Viterbo e che hanno visto la ridotta partecipazione delle società e l’anticipata interruzione a causa dell’emergenza. Per tutelare l’atleta, le allenatrici su direttiva della società Aquatica rappresentata dal responsabile di settore dottor Maurizio Giglio hanno deciso di non partecipare alla gara.

“Gli allenamenti in acqua sono momentaneamente sospesi – fanno sapere le allenatrici Cristiana Canova e Katiuscia Guidi – anche se continuiamo con quelli a secco attraverso video-tutorial per permettere alle atlete di allenarsi a casa propria.”

“L’augurio – danno sapere il responsabile Giglio e le allenatrici – è quello di tornare con maggiori energie speranzosi di poterci rimettere in gioco nelle gare della stagione estiva”.