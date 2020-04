Amore & Vita Prodir domina nelle corse virtuali durante il lockdown

Zero uscite in bici, zero contatti. Questa la primavera in casa Amore & Vita Prodir. Solo qualche esercizio a corpo libero, rulli e piattaforme virtuali che stanno rendendo questa pandemia meno dura di quanto lo sarebbe stata.

“Si sa, è tosta – dice il ds di Amore e Vita – Prodir, Marco Zamparella – e talvolta troppo dura mentalmente ma è l’unica cosa che in questo momento gli atleti possono fare per mantenere, nei limiti del possibile, la loro condizione fisica”.

Non si è persa la determinazione in casa Amore e Vita – Prodir che, seppur virtualmente, detiene il record di vittorie nella classifica italiana della piattaforma Zwift con Davide Appollonio in testa – con 24 vittorie – e Marco Tizza, al quinto posto che di gare ne ha vinte 10. Un complessivo di ben 34 vittorie che sebbene siano “virtuali” denotano comunque grande resilienza e voglia di tornar a vincere anche sulla strada. Vittore che ad ogni modo, in questo preciso momento che stiamo vivendo, hanno un immenso valore e sono dedicate al signor Giorgio Pagani e alla signora Marilena (il patron di Prodir e sua moglie), per la loro vicinanza alla squadra anche in questa critica circostanza e anche a tutta la famiglia Schiavon di Selle Smp.

“Se fosse stata concessa la possibilità di partecipazione anche alle Continental al Giro d’Italia virtuale – dicono dalla società – questo sarebbe senz’altro finito nelle mani del duo di Amore e Vita – Prodir. I risultati parlano chiaro”.

Orgoglio in casa Fanini che seppur momentaneo e virtuale, rende appunto onore allo spirito guerriero e combattivo della compagine più longeva al mondo.

“Spesso organizziamo anche degli allenamenti virtuali in modo tale da ‘tenerci compagnia’ per qualche chilometro – aggiunge Zamparella – I ragazzi sono in costante comunicazione con me e con i ds Starchyk e Giorgini. Approfittando anche della nostra chat interna non perdiamo occasione per scambiarci qualche parola o battuta con tutto il gruppo (staff e dirigenza) con lo scopo di tenere alto il morale. Un segnale di grinta e perseveranza che rende palese la voglia e il rientro alle gare. Purtroppo per quelle dovremmo aspettare ancora un po’, sperando di riuscire a salvare parte della stagione con i protocolli di sicurezza che il ministro Spadafora presenterà al governo”.

Più che mai in questo momento il team di Ivano e Cristian Fanini vuol dar valore al nome che porta: Amore & Vita. Nel frattempo l’umore torna a salire con la riapertura degli allenamenti dal 4 maggio: “Confidiamo – conclude Zamparella – a pieno nel rispetto delle regole dei nostri atleti. Cogliamo inoltre l’occasione di invitare l’intera famiglia del ciclismo a ad essere un esempio da seguire per la conformità delle norme restrittive, le distanze da seguire e soprattutto, il buon senso”,