Altro successo per i Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, sia come partecipazione sia come prestazioni con Corri il tuo 5000, secondo appuntamento con il nuovo format che prevede una corsa individuale con successiva comunicazione della prestazione inviando i dati del Gps.

Domenica (24 maggio) fino alle 20 della sera stessa, le prestazioni sono arrivate, toccando quota 279 arrivati. La miglior prestazione cronometrica è stata realizzata da Francesco Agostini che, con il grandissimo tempo di 13’55”, è andato a migliorare quel già impressionante 14’00” fatto segnare due settimane fa. Questo crono colloca il figlio d’arte fra i migliori specialisti italiani sulla distanza.

Foto 2 di 2



Ottime prestazioni per i ragazzi del presidente Graziano Poli, sempre presenti sui vari podi di categoria (è stato dell’evento anche il forte Stefano Simi, vincitore della gara master al cross internazionale del Campaccio 2019, che infortunato ha camminato come simbolo di solidarietà per questo momento).

Questi i podi per categoria

ASSOLUTI: Francesco Agostini – Joel Maina Mwangi – Dennis Musau

VETERANI: Diego Garbugino (Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde) – Rossano Bonacchi – Luca Silvestri

ARGENTO: Luciano Bianchi (Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde) – Nello Domenicali (Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde) – Fabio Belletti (Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde)

COPPIE: Nadir Cavagna e Gaia Colli – Mario Bonini e Rachele Fabbro – Andrea Innocenti e Alice Dolfi

Ottimi anche i riconoscimenti, come il soggiorno di un fine settimana in Val di Ledro offerto da Casari Sport per la prima coppia assoluta, le due maglie tecniche della nazionale italiana di atletica leggera offerte da Marco Salami e Stefano La Rosa, le scarpe per i primi assoluti offerte da Siliano Running, Alfrun.it e Il Campione.