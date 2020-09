Cultura, sport e divertimento all’autodromo di Vallelunga

L’autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga è un circuito automobilistico situati nel Lazio, più precisamente a Campagnano di Roma, un piccolo comune a pochi chilometri a nord della capitale. Conosciuto per le sue caratteristiche tecniche è una pista regolarmente omologata FIA per i test di Formula 1. Oggi uno dei tracciati più apprezzati e utilizzati da diversi team per il collaudo di nuovi modelli di auto e moto, racing o stradali, per test tecnici e prove libere.

NASCAR Whelen Euro Series a Vallelunga e non solo..

Non stupisce il fatto che Vallelunga è attualmente uno dei centri scelti per grandi eventi sportivi di altissimo livello. Ospita campionati e gare di diversa categoria, come WTCC, Le Mans Series, FIA GT e Formula Superstars e competizioni nazionali e internazionali, tappa fissa del Campionato Italiano Gran Turismo, persino della famosa competizione NASCAR Whelen Euro Series, conosciuta anche come Euro-Racecar NASCAR Touring Series.

Impianto e pista

L’autodromo nasce negli anni 50’ ma nel tempo è stato ampliato e modificato per il miglioramento dell’infrastruttura, consentendogli di essere uno dei migliori in Italia, non solo per posizione, ma soprattutto per le sue caratteristiche tecniche. La pista è lunga 4,085 Km per le auto, 4,110 km per le moto, si snoda in 13 curve, inoltre è prevista una variante breve del tracciato, della lunghezza di 1.746 m. Sono anche disponibili, una pista sterrata di ben 1.500 mt, per le attività della Scuola Rally, una per SUV e 4×4. Aggiunti nuovi box per un totale di 24 unità e area paddock completamente rinnovata. Un impianto capace di ospitare fino a circa 31.000 persone, tra tribune e prato. Si struttura di centro congressi, un albergo e tantissimi altri servizi per i suoi ospiti, addirittura all’interno è possibile accedere al sito archeologico “Strada romana” che ne aumenta l’inestimabile valore. Qui i visitatori possono trascorrere giornate intere all’insegna della cultura, del divertimento e dello sport.

Autodromo “Piero Taruffi” apre le porte a tutti gli appassionati

L’autodromo Vallelunga è arricchito da un contorno paesaggistico che rende questo circuito ancora più affascinante. Un percorso non poco difficile, che si trasforma in una sfida per i piloti che ne solcano l’asfalto, caratteristica che lo rende ancora più affascinante e prezioso, oltre che divertente.Uno dei tracciati più belli in Italia, dalle enormi potenzialità che regala emozioni uniche. Una vera e propria attrazione che apre le sue porte non solo ai professionisti, consente persino agli appassionati dei motori di partecipare a eventi esclusivi da protagonisti.

Vallelunga è infatti una delle piste su cui possono girare i piloti meno esperti scegliendo tra macchine esclusive, icone dell’automobilismo Italiano e internazionale che hanno fatto la storia. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Alfa e tantissime altre, su un tracciato capace di regalare emozioni uniche alla guida di supercar da sogno. Un’occasione unica per vivere l’emozione e il brivido di stare al volante di macchine eccezionali e farlo proprio su questo prestigioso circuito, renderà l’esperienza ancora più entusiasmante per un’avventura oltre ogni limite.