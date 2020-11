Ginnastica Motto vince il tricolore nel campionato di insieme Allieve

Prosegue il momento straordinario della Raffaello Motto, che conquista il titolo italiano nel campionato di insieme Allieve di ginnastica ritmica, risultato che si aggiunge al terzo posto nella serie A1 ottenuto la scorsa settimana nella Final Six di Torino.

Al Palaghiaccio di Folgaria (in provincia di Trento), la società viareggina trionfa alle 5 palle totalizzando 17,200 punti, davanti alla Fortebraccio di Perugia e all’Opera di Roma. La formazione composta da Eleonora Barsanti, Martina Bonuccelli, Anita Cecconi, Noemi Guglielmi, Clara Lo Bosco, Vittoria Pratelli e Chiara Puosi riesce ad imporsi in modo netto e convincente, dimostrando per l’ennesima volta quanto sia stato efficace e produttivo il lavoro svolto nelle settimane di preparazione a questo appuntamento.

“Le ragazze sono state brave a conservare il primo posto con cui avevano chiuso le qualificazioni. Alla fine è stato un successo meritato ma per nulla scontato, considerato che stavamo preparando di fatto più competizioni nello stesso momento”, sottolinea la direttrice tecnica Donatella Lazzeri.

La Motto si è invece piazzata quinta nella finale del campionato Insieme Open con 18,450, non riuscendo dunque a centrare il podio. Al torneo individuale ha preso parte Chiara Vignolini, dodicesima nella classifica generale.