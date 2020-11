Fagni e Della Maggiora punte di diamante di Mm Motorsport al Rally di Pomarance

Non conosce sosta, la stagione sportiva di Mm Motorsport. Reduce dalla finale nazionale del trofeo Aci Como, la squadra lucchese sarà chiamata a far valere la potenzialità del proprio parco vetture sull’asfalto del Rally di Pomarance, appuntamento che interesserà le strade della Val di Cecina nel fine settimana.

Sarà “della partita”, al volante della Renault Clio S1600, Luca Fagni. L’occasione, per il pilota pistoiese, di poter tornare al volante della vettura confermando le ottime sensazioni destate in occasione del Rally Città di Pistoia, contesto che lo ha visto primeggiare nel confronto di classe e conquistare un’esaltante decima posizione assoluta. Al suo fianco, nel ruolo di copilota, siederà Gianluca Martinelli, alla prima collaborazione in abitacolo con l’alfiere di Mm Motorsport.

Sesto impegno stagionale per Pierluigi Della Maggiora, tornato al volante della Peugeot 208 R2B a distanza di un anno contraddistinto dall’utilizzo della Skoda Fabia R5. Per il pilota pisano, vincitore di classe nell’edizione 2019 della gara, il Rally di Pomarance sarà occasione per dare continuità ad un finale di stagione contraddistinto dagli “acuti” espressi in occasione del recente Trofeo Maremma. Una gara che Pierluigi Della Maggiora affronterà condividendo la vettura con Tania Bernardi, chiamata per la prima volta alle sue note.

Il Rally di Pomarance vedrà gli equipaggi partecipanti affrontare – nella giornata di domenica – le prove speciali Montecatini Val di Cecina e Valle della Trossa, ripetute per tre volte fino al raggiungimento di un totale di trentacinque chilometri.