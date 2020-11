Mm Motorsport sul podio del campionato italiano rally due ruote motrici

Si è concluso con i festeggiamenti sul podio, il Tuscan Rewind mandato in archivio da Mm Motorsport. Il confronto, inscenato sugli “sterrati” della provincia di Siena e valido come ultimo appuntamento del campionato italiano rally, ha visto impegnato Davide Nicelli al volante della Peugeot 208 R2B messa a disposizione dal team lucchese.

Il giovane pilota pavese si è messo in evidenza conquistando il secondo posto nel campionato italiano rally due ruote motrici, assecondato fin dalle prime fasi di gara dalle performance espresse dalla vettura francese e dalle coperture Pirelli. Una condotta, quella del portacolori della scuderia Maranello Corse e del copilota Alessandro Mattioda, che ha garantito alla bacheca del driver anche la seconda posizione finale nel Trofeo Peugeot 208 Rally Cup Top.

Una doppia conferma per il team di Porcari, in un contesto divenuto primario nella valorizzazione dei giovani e che ha riservato alla Peugeot 208 R2 di casa una posizione di prima fascia a livello nazionale. Il Tuscan Rewind ha visto Davide Nicelli concludere in settima posizione in un confronto di categoria che lo ha posto davanti ad un plateau di ben venticinque avversari.

L’occasione, quella offerta dall’appuntamento decisivo per l’assegnazione dei titoli nazionali assoluto e terra, che ha confermato la bontà della collaborazione tra Mm Motorsport e Davide Nicelli, concretizzata in una stagione sportiva ridimensionata dall’emergenza epidemiologica. Per il pilota di Stradella, la soddisfazione di aver concluso l’impegno di campionato alle spalle del pluricampione nazionale Paolo Andreucci, guest star della categoria.

“Una doppia soddisfazione, quella che ha riservato il Tuscan Rewind a Davide Nicelli e a tutto il nostro team – il commento di Manuela Martinelli, team manager di Mm Motorsport – a conferma di una comunione d’intenti di grandi prospettive. È stato centrato il massimo obiettivo, almeno per quanto riguarda il campionato italiano rally due ruote motrici e questo grazie ad un contributo corale che ha coinvolto l’equipaggio ed i tecnici del nostro team”.