Ritmica Girasole, Martina Rovina vicecampionessa nazionale All Around

“La festa è solo rimandata”: e così è stato, finalmente. Fortemente voluta dalla Federazione Ginnastica Italiana si è svolta al quartiere fieristico di Rimini, dal 4 all’8 dicembre l’edizione della Ginnastica in Festa 2020 Special Winter Edition.

Nonostante le difficoltà ad ottenere spazi nelle palestre comunali per poter allenare adeguatamente le proprie ginnaste, la Ritmica Girasole ha deciso di mettersi ugualmente in gioco accompagnando 8 girasoline a questo campionato italiano silver, di cui molte alla prima esperienza.

Fra tutte si è distinta Martina Rovina, veterana della Ritmica Girasole, che con la sua solita determinazione ha eseguito due ottime esecuzioni al cerchio ed alle clavette, conquistando il titolo di vicecampionessa nazionale All Around nella categoria Senior 1 Ld. Un argento per la Rovina che vale molto più di un oro considerando l’anno particolare a cui si sono sommati alcuni problemi fisici.

Nella categoria Junior 2 Lc, Sara Bagneschi si classifica ottava alla fune, Rachele Giorgetti 13esima alla palla nella categoria Junior 2 Ld , Emma Franchini 19esima nelle Senior 1 Lb ed Erica Solomon, al suo primo anno da agonista 45esima al corpo libero su 65 ginnaste.

Infine, alla loro primissima gara, si sono presentate Viktoria Bazhenova, 8 anni appena compiuti, la più piccola della sua categoria allieve 1 LB, 45esima su 74 ginnaste, e nella categoria Allieve 2 LA Sofia Braconi 33esima al corpo libero e Angelica Albano 52esima su 96 ginnaste . Queste piccole ginnaste, nonostante la grande emozione, si sono ben comportate in pedana dove hanno ben eseguito i loro esercizi per la prima volta di fronte ad una giuria.

È pur vero che ci sono state vincitrici e vinte, ma è stato chiaro a tutti che a vincere è stata la passione per la ginnastica ritmica di queste piccole, grandi ginnaste. E adesso al lavoro per la prossima stagione sportiva.