MM Motorsport senza sosta: impegno sulle strade del Benacvs Rally

Non conosce sosta la programmazione sportiva di MM Motorsport. Il team lucchese sta affrontando l’ennesimo fine settimana all’insegna dell’agonismo, sulle strade del Benacvs Rally, cornice che chiamerà Michele Caliaro al volante della Skoda Fabia R5 gommata Pirelli.

Un contesto, quello ambientato a Cavaion Veronese, che sta impegnando il portacolori della scuderia Rally Team e che ha segnato l’esordio del driver su una vettura a trazione integrale.

Un percorso, quello di Michele Caliaro, convidiso con il copilota Fabio Andrian su tre prove speciali – la Ferrara di Monte Baldo, la Spiazzi e la Lumini – da ripetersi per tre volte per un totale di cinquantatre chilometri. Il contesto ideale per vedere concretizzate nuove prospettive dopo aver affrontato le precedenti stagioni sportive al volante di vetture “tutto avanti”.

L’arrivo è previsto per questa sera, alle 20, con Cavaion Veronese ad assegnare le posizioni valide per la Coppa Rally di Zona 3.