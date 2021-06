Italian Roller Games, Asd L’Acquario protagonista

Successo a rotelle per l’asd L’Acquario. La squadra di pattinaggio di Altopascio, infatti, ha brillato nella prima edizione degli Italian Roller Games, i campionati italiani di pattinaggio freestyle che si sono tenuti dall’8 al 13 giugno a Riccione e che hanno chiamato a raccolta oltre 500 atleti da tutta Italia. Una trasferta impegnativa che ha visto coinvolta tutta la società, guidata dalla presidente Antonella Carpanese.

Sono, in particolare, Gomathi Berti, stella del pattinaggio altopascese, a portare a casa il titolo italiano di speed slalom nella categoria Senior e Virginia Doveri, bronzo tra le Juniores nella stessa categoria e quarto posto del free jump. Ma non solo: piazzamenti di rilievo anche nella gara di slide, dove Ilaria Di Grazia ha conquistato il terzo posto tra le junior/senior e Sarah Giovannini si è piazzata sesta nella categoria allievi. Gli atleti dell’Acquario, inoltre, si sono fatti riconoscere anche nel roller cross, spiccando tra più di 300 partecipanti. Ottimi anche i risultati raggiunti nello style classic, nella Battlee nello style di coppia.

Tanti anche i ragazzi della società altopascese che hanno partecipato agli Italian Roller Games dopo essersi qualificati ai campionati regionali: Lavinia Lucente, Eleonora Federico, Victoria Gismondi, Nicole Conti, Rebecca Maria Savin, Sarah Giovannini, Giulia Grossi, Michelle Gonfiotti, Francesca Leuci, Leonardo Palazzesi, Andrea Giannini, Chiara Pollastrini, Chiara Lorenzetti e Diego Franco.

“L’organizzazione della trasferta non è stata semplice – commenta la presidente Carpanese – il campionato ci ha impegnato per molti giorni e le gare si svolgevano in contemporanea su due piste diverse. Per questo il mio ringraziamento va agli allenatori Chiara Castagni, Chiara Lorenzetti, Chiara Pollastrini e Diego Franco. Voglio complimentarmi con tutti i nostri atleti che hanno ottenuto grandi risultati dimostrando di saper lavorare con attenzione e maturità anche in questo anno così difficile. Un’ottima premessa per le prossime stagioni”.