Un argento e un bronzo per il Lucca Roller Club a Riccione

Si sono conclusi domenica (13 giugno) per il pattinaggio freestyle gli Italian Roller Games 2021 a Riccione con una posizione di rilievo per la squadra toscana dell’Asd Lucca Roller Club che si piazza al 13esimo posto su 59 società in gara.

Primi fra i toscani con ottimi piazzamenti in tutte le discipline gli atleti del Lucca Roller hanno visto eccellere Alessandro Cosentino, juniores, che si è aggiudicato un meritatissimo secondo posto in speed slalom e una sudata medaglia di bronzo in rollercross.

I ragazzi del pattinaggio freestyle stanno pian piano crescendo grazie alla costante presenza dell’allenatrice Ilaria Zanobini, da quest’anno affiancata dall’atleta senior e allenatore Flavio Notari, che nonostante le difficoltà legate alle restrizioni Covid-19 e alla carenza degli impianti hanno dedicato anima e corpo a questo sport emergente che per la sua varietà e multidisciplinarietà ha veramente tanto ancora da dimostrare.