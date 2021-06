Lo schoolboy della Pugilistica Lucchese Sasha Mencaroni in ritiro con la nazionale

Sasha Mencaroni, Schoolboy classe 2007 del peso di 40 chili scarsi, da oggi (18 giugno) è in allenamento a Montesilvano con la selezione azzurra della sua categoria.

Foto 2 di 2



Il training camp della durata di 7 giorni servirà per scegliere i partecipanti ai prossimi campionati europei schoolboy in programma a Sarajevo a fine luglio. Mencaroni, già protagonista per diverse stagioni nel pugilato giovanile con due titoli italiani cuccioli 2014 ed allievi nel 2019, è passato agonista nel 2020 appena compiuti 13 anni, e si è classificato terzo nei campionati italiani schoolboy 37,5 chili.

Ora con questa chiamata potrebbe essere inserito nella lista azzurra (si giocherà il posto nei 40 chili con Kevin Sciuto dalla Sicilia) e partecipare al campionato europeo, dando ulteriore lustro alla Pugilistica Lucchese in questo 2021, anno del centenario.