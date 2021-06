Dalla serie C alla A di baseball, la favola del giovane lanciatore domenicano Manuel Ramirez

20 anni, dalla serie C alla serie A nazionale in una settimana. Debuttare come lanciatore eliminando 3 avversari per strike out e lasciarli a zero punti nei suoi due turni sul monte di lancio tutti giocatori professionisti sembra la trama romantica di un classico film del baseball americano.

Invece è quello che è successo al giovane domenicano Manuel Ramirez giocatore della Drk Sport Capannori. Riaperture delle liste di trasferimento in prestito e al manager Antonio Modestino dei Drakes giunge la richiesta dei fiorentini Lancers che militano nella massima serie. Chiedono il giovane Ramirez alla luce del buon campionato che sta disputando nella serie minore la serie C nazionale.

Modestino sa benissimo per esperienza che il salto di due categorie è abissale nel baseball ma non negherà mai ad un proprio giocatore di giocare le sue carte anche se sa che la propria squadra sarà indebolita per la fine del campionato dalla momentanea perdita di Ramirez.

Spinto anche dai suoi ora ex compagni di squadra dei Drakes Manuel disputa un esordio da favola contro il San Marino squadra pluricampione italiano e d’Europa dove militano solo giocatori professionisti. Ora le forze di Ramirez si concentreranno per dare ai Lancers il traguardo della selvezza in massima serie e incamerare esperienza per un futuro dalle prospettive più che rosee.

Intando i Drakes di Capannori domenica alle 15 affronteranno proprio i Lancers, ma la compagine di serie C, all’Acquedotto.

Molti assenti nel roster dei capannoresi (Lusha, Galligani, Sichi Pinelli) ma la squadra sembra aver trovato un buon assetto in difesa e deve solo trovare fiducia nella fase di attacco.

La squadra confida nella crescita costante del 23 enne domenicano Willy Paez tornato a buoni livelli dopo 4 anni di inattività e nell’ottimo momento del monte di lancio. Al rientro anche l’esperienza di Giancarlo Mannini ed Emanuele Parra.