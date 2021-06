Ritmica Girasole protagonista a Rimini per ‘Ginnastica in Festa’

Si è svolta al quartiere fieristico di Rimini, dal 18 al 27 giugno, la Ginnastica in Festa, evento voluto dalla Federazione ginnastica d’Italia per dare un forte segnale di ripartenza a tutto il movimento ginnico azzurro. Il centro Fieristico di Rimini, con i suoi 25 campi gara, ha ospitato oltre 17mila partecipanti, l’edizione più numerosa di sempre: solo per la sezione ginnastica ritmica si sono alternate in pedana ben 11mila atlete.

Tutte le categorie prevedevano una prima fase di qualificazione, poi le migliori 10 accedevano alla finale e si contendevano il titolo nazionale. Visti i numeri, accedere alla finale voleva dire portare a casa già una bella soddisfazione: in molte categoria si sono sfidate quasi 300 atlete.

La Ritmica Girasole ha partecipato con 15 ginnaste: è stato un vero tour de force per le insegnanti Alice Martinelli e Chiara, anche a causa delle limitazioni covid, ma i risultati hanno ripagato tutto lo staff degli enormi sacrifici. Tra tutte spicca Ludovica Fazzi, veterana della squadra, che in Le senior 2 vince un bellissimo bronzo nell’all around, vale a dire nella classifica sulla somma tra i tre attrezzi scelti, in questo caso cerchio, palla e nastro. Riesce anche a conquistare tutte e tre le finali per attrezzo: brilla nella finale alla palla ottenendo l’oro e diventando quindi campionessa italiana a questo attrezzo. Di rilievo anche la prestazione della compagna di squadra Rebecca Del Freo, che nella stessa categoria è finalista sia alla fune che al nastro ed ottiene l’argento con un bellissimo e frizzante esercizio alla fune.

Foto 2 di 2



Sara Bagneschi nella categoria Junior 3 LC, si qualifica per la finale al nastro come prima classificata: in finale riesce a mantenere alta la concentrazione e conferma l’oro diventando così campionessa italiana al nastro. Martina Rovina splende in LD Senior 1 e con due ottime esecuzioni a cerchio e a clavette ottiene l’argento nell’all around su 100 ginnaste in gara. Finalista tra le migliori dieci ad entrambi gli attrezzi.

Spiccano anche le ginnaste che tra le tante atlete in gara hanno superato la fase di qualificazione e sono approdate nella finale “top ten”, risultando tra le prime 10 classificate in campo nazionale.

Emili Shani si qualifica per la finale alle clavette nella categoria Junior 1 Le, dove riesce a migliorarsi rispetto alla qualifica ottenendo il sesto posto. Di rilievo anche la prestazione dell’all around, dove si classifica all’ottavo posto su più di cento ginnaste in gara, superando anche avversarie temute: è la seconda ginnasta toscana. Erica Solomon in junior 1 La ottiene un ottimo decimo posto all around, posizione che poteva essere molto migliore dato un errore commesso alla palla. Si qualifica inoltre per la finale al corpo libero, ottenendo il nono posto. Ottime le prestazioni anche di Emma Franchini tra le Senior 1 LCccon cerchio e clavette, che su 230 atlete si classifica al tredicesimo posto nell’all around, e si qualifica per la finale al cerchio conquistando l’ottavo posto. Infine, l’elegantissima Rachele Giorgetti conquista nella categoria Junior 3 Lc la finale alla palla in una categoria molto combattuta.

Degne di nota anche le prestazioni delle altre atlete: Linda Del Debbio in Ld A2, Luisa Abballe in Lb J1, Sofia Braconi in La A3, Beatrice D’Angelo in La J2 e Viktoria Bazhenova in Lb A1 che si sono tutte distinte classificandosi nella prima parte della classifica in categorie numerosissime. Un plauso particolare va alla più piccola di tutta la gara, Ylenia Caretti, otto anni compiuti il 6 giugno, che non si è lasciata intimorire dalla pedana ed ha eseguito i suoi esercizi a corpo libero e a palla con decisione, portando a casa ottimi punteggi.

Un ringraziamento speciale dalla società va poi ad Alma e a tutto il Salone Akris, che in un anno particolarmente difficile ha continuato a sostenere la Ritmica Girasole, permettendo a tutte le ginnaste di continuare ad inseguire i loro sogni.