Pantere baseball e softball, un weekend di soddisfazioni

Fine settimana intenso per le Pantere baseball e softball Lucca

Gli under 15 hanno riportato una sconfitta contro la Massese: normale, dal momento che è una squadra completamente nuova che si trova a fronteggiare compagni che giocano anche da molti anni. Infatti l’obiettivo è quello piano piano di capire come ci si muove sul campo durante una partita. E fare sei punti contro squadre che sono ben consolidate è un buon traguardo.

Sempre sabato pomeriggio le ragazze della A2 di softball sono state impegnate a Parma contro Crocetta riportando nella prima partita una netta vittoria, mentre nella seconda hanno perso 4-3 all’extra inning in una partita molto tirata e densa che fa capire quanto le ragazze siano in forte crescita

Domenica pomeriggio al campo Apuzzo la serie C di baseball si è scontrata con i Drake. La partita è sempre stata in mano ai ragazzi delle Pantere che hanno ottenuto una bella vittoria per 11-3, considerando anche il fatto che sul monte di lancio sono stati messi un ragazzo del 2004 e uno del 2005, e nonostante la giovane età hanno ben saputo tenere in mano la partita.